«Сокровища Чистоводья» нужно искать в новой книге Во Владивостоке нынешним летом вышел в свет новый детектив «Сокровища Чистоводья» Натальи Олеск. Он стал продолжением первой книги молодого приморского автора «Тайны бриллиантов Авроры», которую весной этого года на своих страницах публиковал «В». Это тот редкий случай, когда дебютная повесть так понравилась аудитории, что читатели попросили рассказать о дальнейшем развитии истории.

Далеко не каждому писателю удается проникнуть в душу читателя (хотя граница между печатным ширпотребом и эксклюзивом чаще всего размыта). Хороший детектив во все времена был в цене. Удачно преподнесенный автором сюжет завоевывал дальше весь читающий мир. При этом женщинам пробиться на самый верх детективной иерархии всегда было сложнее. Лучшими среди них считались Агата Кристи или Иоанна Хмелевская, но ведь на недосягаемую высоту они взбирались не по мановению волшебной палочки. Попытки бросить им вызов предпринимались неоднократно. Однако мало кому удавалось приблизиться вплотную. Но если не пытаться, то и результата не получить.

А вдруг перед нами в лице Натальи Олеск именно тот случай? Тем более что читаются «Сокровища Чистоводья» очень даже легко. В книге присутствует весь арсенал жанра: мистика, нападения, убийства, погони… Интрига захватывает, стиль и слог привлекают внимание, рождается сопереживание за главную героиню, да и преступников надо бы вычислить…

Опять же все географически-историческое вокруг знакомо читателям Приморья. А уж для тех, кто родился здесь, ранее служил, учился или работал, да хотя бы раз приезжал по туристической путевке, это возвращение в любимый край. Автор убедительно доказывает, что и в известных всем местах возможны необычные истории и даже с налетом мистики. Читателям впечатления обеспечены.

В общем, остается лишь открыть книгу и погрузиться в нее…

Николай КУТЕНКИХ