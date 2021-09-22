Зачем картошке рябиновые листья Собирая урожай картофеля, мы всегда радуемся крупным клубням. Но при хранении в таких картофелинах зачастую образуются пустоты. Крупная картошка плохо хранится, поэтому ее нужно съесть в первую очередь. А вот средний картофель без проблем пролежит до весны – при условии, что вы будете хранить его правильно.

Не стоит копать картошку в сырой, дождливый день. Но если выбора нет, то хранить такой картофель нужно вместе с листьями рябины. Рябиновые листья обладают бактерицидными свойствами, они забирают лишнюю влагу и препятствуют загниванию клубней картофеля.

Погреб перед закладкой овощей на хранение нужно обработать, просушив его и продымив серными шашками. Если ваш погреб сырой, то овощи можно прикрыть или переложить соломой, можно выложить на слой опилок.

При хранении нужно следить, чтобы овощи не соприкасались с кирпичом, бетоном или железом. Поэтому под картофель нужно подготовить деревянный стеллаж или закрома из досок.

Не следует засыпать в закрома картофель слишком высоким слоем. Овощи во время хранения должны дышать.

Поверх клубней картофеля можно разложить корнеплоды свеклы, которые также будут оттягивать на себя избыток влаги. Свеклу можно укладывать в два-три слоя.

Если вы закладываете на хранение яблоки, выбирайте те, у которых сохранилась плодоножка. Если она оторвана или обломана, яблоки гораздо быстрее начинают портиться. Чтобы они сохраняли аромат и не приобрели каких-то посторонних неприятных запахов, их нужно хранить с высушенными листьями бузины. При этом самые крупные плоды укладывают отдельно, потому что они хуже хранятся. Оптимальная температура для хранения яблок – 6-8 градусов.

Фото с сайта grounde.ru