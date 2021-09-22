Золы много не бывает После уборки овощей пора подумать, куда убрать картофельную и помидорную ботву. Как правило, она успевает накопить за сезон грибковых болезней, имеет не самый здоровый вид, а потому дачники стараются вынести ее за пределы участка. На самом деле лучше ее не выбрасывать, а сжечь, потому что зола от растительных отходов намного ценнее древесной золы.

Именно поэтому нужно сжечь не только растительные остатки с вашего огорода, включая ботву тыквы, кабачков, огурцов, но еще можно скосить бурьян за забором. А если ваша дача находится неподалеку от водоема, можно накосить и подсушить камыш, который тоже даст при сжигании ценную растительную золу. Для этих целей подходит и полынь, и крапива, и осока.

Полученную золу нужно будет внести в почву. На песчаных почвах это лучше делать весной, а на тяжелых почвах осенью, при перекопке участка. Золы много не бывает. Чтобы уменьшить ее расход, можно подсыпать это ценное удобрение прямо в лунки растений при посадке. Зола нужна и томатам, и капусте, и огурцам, и картофелю.

Если вы собираетесь хранить золу до весны, нужно позаботиться, чтобы в нее не попадала влага, потому что тогда она теряет калий и другие полезные компоненты.