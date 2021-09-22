Тыква равняется на арбуз. И обгоняет! Традиционная российская овощная культура приобретает ценимые японцами достоинства

Приморский фермер Александр Гришко выращивает в своем хозяйстве четыре гектара тыквы, предназначенной для экспорта в Японию. Эта тыква будет сертифицирована как продукт органического земледелия в соответствии с требованиями японской системы выращивания органической продукции JAS.

Мал овощ, да дорог

Попав на тыквенное поле фермера Гришко, непосвященные могли бы посочувствовать: тыковки уродились не больше двух килограммов, на поле среди плетей лежат зеленые маленькие плоды. Но специалисты понимают, именно такой результат – успешное завершение одного из международных проектов в области органического земледелия. Тыкву растили специально для японского потребителя, которому важно, чтобы она была порционной, со строго определенным весом, который должен уместиться в границах между 0,8–2,2 килограмма.

Вырастили тыкву-малютку из семян, предоставленных японской стороной. Есть все предпосылки к тому, что приморские фермеры могут стать ее постоянными поставщиками не только для Японии, но и для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где тыква один из самых востребованных овощей.

Знакомство с тыквенным полем, перспективными сортами и особенностями агротехники состоялось в рамках выездного занятия Российского органического союза. Отметим, что это мероприятие собрало гостей не только из Приморья, но и со всей России. Органическое земледелие сегодня одно из перспективных направлений сельского хозяйства, и фермер из Сергеевки Александр Гришко стал одним из первых, кто прошел обучение основам органического земледелия по международной системе JAS, определяющей ряд обязательных требований к производителям качественной экологической сельхозпродукции.

Главное – живая земля

По словам Александра Гришко, он уже предпринимал попытку выращивать тыкву 20 лет назад, но тогда дело не пошло из-за отсутствия нужных семян.

В 2019 году представители японской стороны снова приехали в Партизанский район, взяли на анализ пробы почвы с полей хозяйства Гришко, пробы воды из ближайшей речки и увезли их в Японию. Когда анализы были готовы, японцы пришли к выводу, что поля крестьянско-фермерского хозяйства пригодны для органического земледелия. Главный критерий – живая земля, в которой присутствует определенное количество микробиоты.

– Японцы привезли нам для посадки три вида семян тыквы, два из которых мы посадили, – рассказывает глава хозяйства. – Весной этого года мы посеяли три вида гибридных семян тыквы и один сорт. Это тыква, которая способна накапливать высокий процент сахара и сухих веществ. То есть такая тыква сладкая, она накапливает до 15 % сахара, это столько же, сколько набирает арбуз, и при этом сухая.

Почему именно тыква стала культурой органического земледелия?

– Как агроном, я знаю, что без удобрений и средств защиты другие овощные культуры очень сложно вырастить и получить урожай. А тыкву мы всегда выращивали без применения химии. Вообще, это беспроблемная культура, – рассказывает Александр Гришко. – Думаем, что в этом году сможем отправить нашу тыкву в Японию, где органическая продукция имеет очень большой спрос.

Кстати

Вес – это сила. Но не в весе сила

Жители России и Белоруссии в начале сентября соревновались в сельскохозяйственных успехах. Провели конкурс бахчевых культур – арбузов и тыквы, выращенных на своих огородах.

Победил в конкурсе «Самая большая тыква» житель Краснодарского края Максим Величко. Выращенная им тыква весила 544 кг. Вторым стал Игорь Гринько из Белоруссии, чья тыква весила 422 кг. А третье место занял Армен Кулахсзян с тыквой весом 294 кг. Чтобы взвесить эти гигантские тыквы, их пришлось грузить на весы специальным тросом.

Между тем отношение к размеру тыквы у всех разное. К примеру, японцы предпочитают, чтобы тыква весила не более 2,2 кг, полагая, что небольшой вес позволяет получить максимальную концентрацию полезных веществ в плодах. Нижний предел веса для них – 800 г. По мнению японцев, тыква должна быть порционной, чтобы ее можно было съесть за один раз.

Подробнее о тыкве и перспективах органического земледелия вы сможете прочитать в следующем, октябрьском, номере журнала «Сады и огороды Приморья».