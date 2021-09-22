Астры грустят о лете Осень в Ботаническом саду ДВО РАН – время особенное. Пышно цветут георгины, продолжают цвести канны, но самое удивительное зрелище в эти дни – цветение астры.

Казалось бы, кого можно удивить астрами? Несколько кустиков астры растут на любом дачном участке. Но в том-то и дело, что в Ботаническом саду это лавины цветов! Сиреневая, голубая, розовая, белая астра цветет огромным пестрым ковром. И на пике цветения этот незамысловатый цветок выглядит более притягательно, чем парадные георгины, мощные канны и даже розы.

При этом многие отмечают, что рядом с цветущими астрами, как бы они ни радовали глаз, все равно испытываешь легкую грусть. Видимо, потому, что нам всем свойственно грустить об уходящем лете, хотя сентябрь продолжает радовать солнечными днями.

Кстати, заметим, что в переводе с греческого astron переводится как «звезда», а символический смысл, который приписывали этому цветку, – грусть. Это неудивительно, ведь время цветения астры – вторая половина лета, а значит, все мы прощаемся с теплом, летним солнцем, понимая, что с окончанием цветения нас ждут осенние холода и долгая зима.

А еще для россиян астра – традиционный «школьный» цветок. Букеты из астр школьники чаще всего дарят учителям 1 сентября.

Если проследить историю этого растения, выяснится, что в Европу астры были завезены из Китая почти три века назад, в 1728 году. С тех пор селекционеры приложили немало усилий, чтобы появилось множество новых сортов. Родиной астры считается Северо-Восточный Китай, северная часть Корейского полуострова и юг Дальнего Востока России. Так что у нас она будет цвести до самых холодов, здесь астра чувствует себя дома.

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