Цветы, встречающие снег «Их яркие краски напоминают о лете, но в полынном запахе этих цветов прячется осень, а в прохладных лепестках – мудрая печаль». Эти строки написаны о хризантемах, которые откладывали свое цветение до осени. И теперь они вне конкуренции.

Для жительницы поселка Ольга Екатерины Кальмаевой хризантемы – самые любимые цветы. В ее коллекции больше ста сортов. Увлечению хризантемами отдано 25 лет, а начиналось все с нескольких кустов. Два из них до сих пор растут, не уступая места новомодным сортам.

– Хризантема – удивительное растение, – говорит Екатерина. – Выведены сотни сортов, но каждый неповторим. Я люблю сорта с крупными цветами, но у мелкоцветковых хризантем своя прелесть: куст – это уже целый букет. А для меня важны не только цветы, но и листья. Многие не обращают на это внимания, но листья хризантемы тоже по-своему красивы и различаются по цвету и форме.

В последние годы почти все коллекционеры хризантем прошли через увлечение мультифлорой. Это разновидность хризантем, которая во время цветения напоминает шар, такая форма куста заложена селекцией. Благодаря необыкновенным декоративным качествам мультифлора остается на пике садовой моды.

В коллекции Екатерины около 80 сортов корейской хризантемы. Среди них есть ранние сорта, которые зацветают в середине июля и украшают участок до самых заморозков, есть средние и поздние сорта, которые распускаются осенью и с цветами уходят под снег.

– У хризантем особый запах – горьковатый, полынный, осенний. Может, даже немножко грустный, но я люблю этот запах, – признается садовод. – И восхищаюсь стойкостью хризантем. Это последние цветы ушедшего лета. Бывает, ударят заморозки, утром сморишь – листья потемнели, блестят, как стекло. А потом пригреет солнышко, и к обеду они опять стоят, полыхают всеми красками. Вокруг уже все пожухло, все убрано, скошено, а хризантемы цветут, согревают своей красотой.

Последнее увлечение Екатерины Кальмаевой – хризантемы серии гомпи. Это растения с диаметром цветка около 12 см, высота их стеблей – 60-70 см. Очень красивые, мощные цветы, устойчивые к дождям, ветрам и прочим катаклизмам.

По словам коллекционера, хризантемы не требуют сложного ухода. Конечно, как и другим растениям, им нужны обработки и подкормки.

– Когда я занимаюсь своими хризантемами, я абсолютно счастливый человек. Хотя бывает, что трачу на хризантемы всю свою пенсию, – говорит Екатерина. – Но ведь счастье того стоит?

Более подробно вы можете прочитать о хризантемах в октябрьском номере журнала «Сады и огороды Приморья» за 2020 год.

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