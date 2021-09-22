Некапризная красавица Хотите гармонии в саду и в своей душе? Выращивайте гортензию!

Садовая мода, как и всякая другая, изменчива. И даже розе, которая во все времена считалась королевой цветов, приходится немножко отступить в тень, потому что главным украшением осеннего сада становится гортензия.

Именно к ней в начале сентября было приковано внимание любителей цветов. В садовом центре «ZAгород» в Уссурийске в это время уже несколько лет проходят дни гортензии. По уже сложившейся традиции они превращаются в настоящий праздник, где все желающие могут познакомиться с новыми сортами, посетить мастер-класс по выращиванию и обрезке гортензий, узнать о том, что предлагают селекционеры обычным садоводам и увлеченным коллекционерам, которые первыми спешат приобрести все новинки.

Белому добавили разноцветья

Сегодня в садах приморцев уже растет гортензия древовидная и метельчатая, широколистная, дуболистная, пильчатая. Между тем большинство ее видов и сортов появилось не так давно. Они вызвали невероятный всплеск интереса к гортензии, которая до недавнего времени не отличалась разнообразием форм и расцветок, зачастую это была белая древовидная гортензия. Теперь садоводы наверстывают упущенное, сажая растения с голубыми, лимонными, нежно-розовыми и пурпурными соцветиями.

Оказалось, что красавица гортензия совсем не капризна. Для роста и пышного цветения ей всего-то нужны регулярный полив, кислая почва и по возможности слегка затененное место в саду. Полной тени и яркого солнца гортензия не любит, хотя и в таких местах она растет и цветет, но бывает менее роскошной.

Многолетняя радость

Обо всех тонкостях выращивания гортензий гостям садового центра рассказала хозяйка праздника Регина Ким. Она же показала основные приемы обрезки и формирования цветущих кустов.

Вырастить гортензию можно не только в открытом грунте, но и в контейнере. Для крупнолистных сортов такой вариант даже предпочтительнее, ведь в отличие от метельчатых и древовидных широколистные виды не зимуют в открытом грунте, следовательно, на зиму их нужно либо тщательно укрывать, либо выкапывать и уносить в укрытие. Единственный нюанс – размеры кашпо. Чем оно просторнее, тем роскошнее цветение. По мнению специалистов, 45-литровые емкости для крупнолистных сортов – минимальный размер, ведь гортензия – растение довольно крупное и многолетнее.

Помимо гортензий участники праздника могли познакомиться с коллекциями самых разных цветов: бегоний, фиалок, адениумов, колеусов, традесканций и даже бругмансий. Конечно, видя такую красоту, невозможно удержаться и не приобрести хотя бы несколько растений. Многие посетители покидали садовый центр с цветочными горшками и контейнерами.

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