Особенные избиратели Законодательство Российской Федерации не запрещает голосовать гражданам, находящимся в следственных изоляторах или в психиатрических лечебницах

Согласно Конституции РФ, закону о психиатрии, а также другим законодательным документам подследственные, временно задержанные граждане, пациенты психиатрических лечебниц не лишены права голосовать и быть избранными.

«В учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю волеизъявление граждан прошло организованно и на должном уровне. Здесь также была грамотная предвыборная агитация и красиво оформлены информационные стенды. Даже были цветные воздушные шары»

За исключением тех, кто признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы по приговору суда.

О том, как прошло голосование в следственных изоляторах (СИЗО) Владивостока и Уссурийска, изоляторе временного содержания (ИВС) и спецприемнике города Владивостока, а также в психиатрических больницах Находки и Владивостока, корреспонденту «В» рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин:

– В учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю, которые посетили члены ОНК в день выборов, волеизъявление граждан прошло организованно и на должном уровне. Здесь также была грамотная предвыборная агитация и красиво оформлены информационные стенды. Даже были цветные воздушные шары. Для голосования были выделены специальные места, где люди могли ознакомиться со списком кандидатов в депутаты и проголосовать.

Голосовать можно без заявления

Можно сказать, что во Владивостоке сотрудники СИЗО-1 к дню выборов подошли творчески, как к празднику. Все делалось четко и по команде. И давления на избирателей не было. Единственное, на что хочу обратить внимание, – чтобы у граждан, пребывающих в СИЗО, была возможность познакомиться с кандидатами в депутаты не в день голосования, а заранее. Люди в следственных изоляторах закрыты в камерах. Только в СИЗО-1 находятся под следствием и дожидаются своей участи около тысячи человек. И в каждой камере не установишь стенд с предвыборной информацией и списком кандидатов. Это будет накладно. Поэтому на будущие выборы надо подумать, как решить эту проблему.

По словам Владимира Найдина, в Уссурийске у «постояльцев» СИЗО-2 и СИЗО-3 из-за тесноты помещений не было возможности подойти к стендам, чтобы познакомиться с агитационной информацией и со списком кандидатов в депутаты. Кстати, СИЗО-2 члены ОНК посещали дважды, 17 и 19 сентября.

– Во всех следственных изоляторах в день выборов присутствовали наблюдатели от кандидатов в депутаты. Члены ОНК ознакомились с бюллетенями, которые избирательные комиссии получили для голосования в СИЗО. В СИЗО-2 их получили больше, чем необходимо для количества избирателей, находящихся в данном спецучреждении. Как пояснили сотрудники изолятора, число граждан, содержащихся в СИЗО, может увеличиться, поэтому бюллетени привезли про запас. Нас уверили, что в случае неиспользования бюллетеней их уничтожат в соответствии с российским законодательством.

На Шепеткова выборы сорвали

При посещении членами ОНК спецприемника в Находке, где в день выборов находилось 32 человека, выяснилось, что все 32 потенциальных избирателя написали заявления об отказе от голосования. Аналогичная картина нарисовалась в изоляторе временного содержания в Находке. Председатель ОНК Приморского края считает, что массовый отказ от голосования – политическая недоработка персонала спецучреждений. Надо было лучше работать с людьми. К примеру, в ИВС Владивостока дружно проголосовали все временно задержанные.

– В Находке в психиатрической больнице 17 сентября пациенты не голосовали. По словам медперсонала, потому что письменно не изъявили такого желания. Нам показалось такое объяснение странным. Люди сами решают, голосовать им или нет. И никакого заявления для этого не нужно. Во Владивостоке в краевой клинической психиатрической больнице на улице Шепеткова тоже не было выборов. Здесь якобы забыли подать списки избирателей, – рассказал Владимир Найдин.

Свои замечания по нарушению прав человека в психиатрических лечебницах Находки и Владивостока члены ОНК сообщили в краевую избирательную комиссию. И уже 19 сентября в психиатрической больнице Находки проголосовало около 40 пациентов. Во Владивостоке в краевой клинической психиатрической больнице ситуация с выборами не изменилась.

Сергей КОЖИН