Школьников Владивостока учат экологии С началом учебного года в школах Владивостока стартовали экологические уроки, цель которых – повысить экологическую культуру и научить юных горожан ответственно подходить к вопросам защиты окружающей среды. Сейчас занятия проходят для учащихся 1-5-х классов на тему «Планета без пакета!»

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, каждый урок состоит из двух частей – теоретической и практической.

«Школьникам рассказывают о вреде, который наносят полиэтиленовые пакеты, и возможности замены их на сумки из хлопчатобумажной ткани. После этого проводим занятия по изготовлению бумажных пакетов, а также их росписи и декорированию», – уточнили специалисты.

При желании провести такие экологические уроки в школах города представителю общеобразовательного учреждения необходимо направить заявку:

– в письменном виде по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 5а, офис ООО «Гавань-турцентр» (работает с 10.00 до 19.00);

– в электронном виде: ecovlad@bk.ru.

Телефон для справок 8-914-349-98-15 (ответственное лицо — Яковлев Алексей Александрович).

Сергей КУЗЬМИН

Фото с сайта vlc.ru