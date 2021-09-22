Школа из Приморья признана одной из лучших в стране Спасская специальная (коррекционная) школа-интернат – лауреат-победитель Всероссийского публичного смотра образовательных организаций. Ключевые задачи мероприятия – выявление самых активных и талантливых коллективов в отраслевых учреждениях страны, обмен передовым опытом и инновационными подходами к обучению между участниками конкурса.

Как уточнили в министерстве образования Приморского края, в конкурсе в онлайн-формате приняли участие почти 22 тысячи образовательных организаций – школ, гимназий, лицеев и колледжей из разных регионов страны.

«Жюри достойно оценило контент нашего участия, представленного на открытой публичной выставочной интернет-площадке. Это и полнота представленного материала, и востребованность, и рейтинг в открытом голосовании», – уточнила директор Спасской специальной (коррекционной) школы-интерната Марина Бредюк.

Добавим, что ранее Спасская специальная (коррекционная) школа-интернат выиграла грант на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям детей, а также гражданам, желающим взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Средства выделят в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.

Как уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование» направлен на обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников.

Напомним, что всего в настоящее время в Приморье функционируют 29 коррекционных школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Евгений СИДОРОВ