«Цербер» на страже нашего здоровья В России введена новая система слежения за химическими средствами защиты растений

В августе 2021 года сотрудниками Россельхознадзора при проведении государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами во Владивостокском морском торговом порту была выявлена партия гербицида «Результат Супер» из Китая, промаркированная поддельной тарной этикеткой.

«Сорняки, болезни и вредители атакуют посевы зерновых, зернобобовых и овощных культур. И если вовремя и грамотно не применять на полях пестициды (гербициды, фунгициды, инсектициды), то производитель сельхозпродукции рискует остаться без урожая, а потребители – без продуктов питания. Главное, чтобы химические средства защиты растений были неконтрафактными»

Главное – не переборщить

В ходе досмотра груза было установлено отсутствие номера тарной этикетки, не была указана степень опасности действующего вещества (дикват), также отсутствовала корректная информация о государственной регистрации гербицида согласно действующему патентному законодательству.

Непонятный груз не был допущен к ввозу на территорию Российской Федерации. По факту выявления подделки тарной этикетки ввозимого из Китая пестицида проинформировано Главное таможенное управление КНР для принятия мер реагирования к поставщику продукции. Нам неизвестно, какое наказание понесет недобросовестный китайский бизнесмен и понесет ли вообще. Тем не менее надо признать, что в современных условиях производство сельхозпродукции в промышленных масштабах невозможно без применения химических средств защиты растений.

Сорняки, болезни и вредители атакуют посевы зерновых, зернобобовых и овощных культур. И если вовремя и грамотно не применять на полях пестициды (гербициды, фунгициды, инсектициды), то производитель сельхозпродукции рискует остаться без урожая, а потребители – без продуктов питания. Главное, чтобы химические средства защиты растений были неконтрафактными и завезены в Россию из той же КНР легально. Только тогда у сельхозпроизводителей будет шанс на хороший урожай. На сегодня, по данным Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, зарегистрировано порядка 200 площадок производства сельхозпродукции. И все они в той или иной степени нуждаются в спасительных пестицидах.

– С другой стороны, если использовать пестициды в больших количествах, не соблюдая регламента их применения, или применять контрафактные препараты, то такой урожай будет опасен для человека и для животных. Еще Парацельс говорил: «Все есть яд, и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд – лекарством». В настоящее время возникла необходимость усовершенствовать государственный контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при возделывании сельхозпродукции, которая попадает на наш стол. Так, Минсельхозом России и правительством РФ внесены изменения в положения Федерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Потому как он морально устарел, – рассказал корреспонденту «В» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Игорь Саватеев.

Ядохимикаты – только через пункты пропуска

В связи с нововведениями с 1 июля 2021 года федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при ввозе на территорию РФ с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, а также регламентов применения пестицидов и агрохимикатов осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, то есть Россельхознадзором. Под этот контроль не попадают личные подсобные хозяйства, где также могут применяться химические средства защиты урожая.

Необходимо добавить, что ранее такой контроль уже осуществлялся Россельхознадзором на территории Российской Федерации, но в 2011 году эти полномочия от ведомства убрали и передали в Роспотребнадзор. В итоге импорт пестицидов и агрохимикатов остался без контроля. Это открыло широкий коридор для поставки в нашу страну контрафактных пестицидов и агрохимикатов. Особенно много их везли в Приморье из соседнего Китая. Как следствие, никто не знал, какой гадостью обрабатываются российские сельхозугодья и какой яд попадает в наш организм вместе с сельхозпродукцией. После 2011 года, согласно расчетам Российского союза производителей средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов на российском рынке составляла порядка 30 процентов.

– В настоящее время правительством РФ определен перечень специализированных пограничных пунктов пропуска, через которые можно будет провозить пестициды и агрохимикаты. Это усилило контроль за ввозом таких веществ. В списке 14 пунктов пропуска, один из них – воздушный, это пункт пропуска Владивосток, и два морских – порт Владивосток и порт Восточный. Перечень сформирован с учетом оснащенности пунктов пропуска специальным оборудованием, которое позволяет отслеживать объемы и качество ввозимой продукции. Эта работа под контролем Федеральной таможенной службы и Россельхознадзора, – говорит Игорь Саватеев.

Сегодня с началом осуществления данного контроля через специализированные пункты пропуска, расположенные на территории Приморского края, ввезено 444,5 тонны пестицидов и агрохимикатов. После проведенного контроля их отправили в Краснодарский и Алтайский края, Саратовскую и Челябинскую области.

Кроме того, в целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении, производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении создана Федеральная государственная система отслеживания движения химических средств защиты растений на территории РФ. Чтобы все было под контролем.

Игорь Саватеев также подчеркнул, что сельхозпроизводителям при выращивании растительной продукции необходимо подать заявку на включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов. Формирование, ведение и актуализация данного перечня осуществляется посредством единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер».

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области