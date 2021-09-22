Иван Штыль везет в Приморье золото и бронзу чемпионата мира В Копенгагене на озере Багсвард завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, приуроченный к 100-летнему юбилею Датской федерации гребли, отмечаемому в этом году. Международные соревнования собрали спортсменов из 56 стран. Гребцы разыграли комплекты наград в 28 видах программы. Также на чемпионате мира впервые официально провели новую дисциплину в смешанных каноэ-двойках на дистанции 200 метров. В составе сборной России Приморье достойно представил призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира Иван Штыль, завоевавший золотую и бронзовую награды.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, приморский гребец добился успеха в новой дисциплине.

«Смешанный экипаж каноэ-двойки – Иван Штыль и Ирина Андреева – выиграл золотые медали на дистанции 200 метров, преодолев ее за 39,10 секунды. Второе место заняли поляки, третьими стали венгры», – уточнили в спортивном ведомстве.

По словам титулованного гребца, для его напарницы эти выступления стали успешным дебютом на чемпионате мира.

«Для меня этот сезон был тяжелым, как и для сборной России. Но заключительный день у нас богат на результат, надеюсь, что в следующем сезоне мы сделаем правильные выводы», – сообщил Иван Штыль.

Кроме этого, каноэ-четверка в составе Павла Петрова, Михаила Павлова, Виктора Мелантьева, Ивана Штыля стала обладателем бронзовой медали на 500-метровой дистанции.

По итогам чемпионата мира сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете с тремя золотыми и пятью бронзовыми медалями. Первые – венгры (6-8-4), вторые – белорусы (4-2-2), третьи – украинцы (3-1-1). По общему числу наград первое место у Венгрии (18), на втором месте – Россия и Белоруссия, завоевавшие по восемь наград.

С успешными выступлениями приморского гребца и его наставника заслуженного тренера России Дмитрия Адаева поздравил министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

«Для Ивана Штыля эта золотая медаль на чемпионате мира стала уже 17-й. Любая награда, завоеванная на мировом первенстве в конкурентной борьбе среди сильнейших спортсменов, – это очень высокое достижение, а золотая – вдвойне. Своими выступлениями он прославляет приморскую школу гребли и наш регион далеко за его пределами», – подчеркнул Жан Кузнецов.

Отметим, что заслуженный мастер спорта Иван Штыль является одним из самых титулованных гребцов планеты – бронзовым призером Олимпийских игр, 17-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, многократным призером чемпионатов мира, победителем и призером этапов Кубка мира и чемпионатов России.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru