Книга – лучшая награда боксеру Уникальной книгой «Бокс. Теория и практика» пополнились фонды Приморской краевой публичной библиотеки имени М. Горького.

Ее автор – известный в нашей стране и за рубежом человек. Мастер cпорта по боксу, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук Василий Филимонов.

В недавнем прошлом Василий Иванович был старшим тренером сборной Москвы по боксу. Тренировал вторую сборную СССР, сборную Непала и команду Италии. Поэтому ему есть что вспомнить и чем поделиться. Но это еще не все! Если перечислять все его заслуги и достижения в спорте, то не хватит страницы формата А4. На почти 800-страничной монографии Василий Филимонов рассказал историю возникновения бокса в России, доходчиво изложил требования к общей физической и специальной подготовке спортсменов в боксе и кикбоксинге, биодинамические основы обучения технике и тактике бокса, раскрыл тайны совершенствования волевых качеств боксера, а также психологической подготовки боксера-юноши и юниора к соревнованиям. Потому как хорошими боксерами не рождаются, ими становятся после тяжелых и многолетних тренировок. Есть здесь и раздел, посвященный спортивной медицине. Не секрет, что бокс – это травмоопасный спорт, поэтому без врача на соревнованиях не обойтись.

В отдельной главе Филимонов цитирует печатные труды отечественных теоретиков и практиков бокса. Этих книг нет в свободной продаже. Они давно стали библиографической редкостью. Так, взяты цитаты из книг В. Огуренкова «Левша в боксе», А. Степанова «О тактике бокса. Вопросы технической подготовки боксеров младших спортивных разрядов», М. Романенко «Молодому боксеру», Роберта Мхитарьянца «Дорога к большому рингу».

Книга Филимонова богато иллюстрирована цветными и черно-белыми фотографиями и рисунками, на которых наглядно показаны базовые элементы техники бокса, способы передвижения на ринге, техника и тактика прямых ударов, по которым можно изучать приемы нападения и защиты, не выходя из квартиры. Шутка! Без практики и спаринга на ринге настоящими бойцами не становятся. Здесь главное – понять, что «бокс – не драка. Это спорт отважных и т.д.».

Книга Василия Филимонова «Бокс. Теория и практика» была издана в Москве в 2021 году огромным для такого вида литературы тиражом – 5500 экземпляров. И тут же исчезла с прилавков. Ее раскупили не только профессиональные спортсмены, но и любители этого вида спорта, преподаватели и студенты вузов, обучающиеся по направлению «Физкультура и спорт». Она как учебное пособие рекомендована.

Во Владивосток в фонды Приморской публичной краевой библиотеки имени М. Горького монография «Бокс. Теория и практика» попала не случайно. Это дар Владивостокского филиала Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», который активно развивается в Приморье. Как рассказал корреспонденту «В» руководитель филиала Виктор Гертер, подобного многопланового издания, посвященного боксу, еще не было в России. Поэтому книга Василия Филимонова, которую смело можно назвать энциклопедией отечественного бокса, станет дорогим призом победителям городского турнира РФСО «Спартак» по боксу среди юношей 2008-2009, 2019-2011 годов рождения, который состоится на стадионе «Строитель». 25 сентября – предварительные бои, 26 сентября – финальные бои. Вход на соревнования свободный.

Сергей КОЖИН

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