Из-под «Адмирала» уходит лед Приморский хоккейный клуб не обрел опору на родной площадке

Первую серию домашних игр провел клуб «Адмирал» в рамках Континентальной хоккейной лиги. К сожалению, успешным это выступление дальневосточников на своем льду назвать нельзя.

Открытие сезона оказалось смазанным из-за поражения московскому «Динамо» со счетом 3:5, хотя еще за две минуты до окончания третьего периода на табло светились цифры 3:3.

17 сентября в спорткомплексе «Фетисов-арена» прошел второй домашний матч «Адмирала» в сезоне-2021/22. Команда Александра Андриевского принимала череповецкую «Северсталь».

Весь первый период «сталевары» доминировали. Но «моряки» выстояли. После тренерских установок, данных в перерыве, приморцы вышли на лед в совсем ином обличии. Было много борьбы и силовых приемов. Некоторые из них приводили к удалениям.

Кульминацией данного отрезка стало противостояние трех игроков против пяти, где в меньшинстве был «Адмирал». Подопечные Андриевского не только выстояли, но и смогли забить. Шайба записана на Дмитрия Саюстова – 1:0. Спустя 5 минут Дмитрий Лугин удвоил преимущество – 2:0. Здесь стоит отметить Андрея Обидина, который отдал ювелирный пас под голевой бросок. В следующий раз счет на табло изменился в третьем периоде. Евгений Грачев сыграл на добивании после щелчка партнеров. Во взятии ворот также поучаствовали Динар Хамидуллин и Дмитрий Лугин – 3:0.

Гол престижа «Северсталь» забила на 49-й минуте – 3:1. Отличился Йоонас Няттинен. У команды из Череповца появился шанс, которым она и постаралась воспользоваться на последних минутах встречи.

Но их надежды под занавес матча полностью перечеркнул Либор Шулак. Вначале Камиль Фазылзянов за удар клюшкой отправился на скамейку штрафников. Наставник «Северстали» Андрей Разин выпустил шестого полевого игрока против четырех наших. Именно в этот момент чешскому защитнику удалось нанести удар со своего пятачка. Шайба пролетела всю площадку и попала точно в ворота – 4:1 – «Адмирал» добыл первую победу в сезоне.

Болельщики «моряков» вздохнули с облегчением. Казалось, что их любимцы нашли свою игру и удача вернулась. Однако уже в понедельник стало ясно, что та победа была кратковременным всплеском.

20 сентября приморцы принимали «Металлург» из Магнитогорска. Несмотря на все старания, наши земляки проиграли вчистую – 0:5.

Вот как прокомментировал это поражение главный тренер ХК «Адмирал» Александр Андриевский: «Начали неплохо. Десять минут показывали качественный хоккей, и большинство было, и моменты были забить. И, наверное, это сыграло с нами злую шутку, потому что дальше провалились. Нас за это жестко наказали, ведь «Металлург» – мастеровитая команда. Дальше пытались что-то сделать, во втором периоде три большинства и моменты есть, но шайба не шла в ворота соперника. В третьем периоде хотели хотя бы забить гол престижа, но ничего не получилось. Эмоции сегодня все отрицательные от игры. Может, оно и к лучшему, есть над чем задуматься перед выездной серией».

После восьми игр приморцы с пятью очками занимают в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ 10-е место среди 12 команд. Хуже обстоят дела только у наших географических соседей – «Куньлуня» из Пекина и «Амура» из Хабаровска.

25 сентября «Адмирал» сыграет в Казани с «Ак Барсом».

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта ХК «Адмирал»