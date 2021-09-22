Ответил за три буквы Правоохранительные органы стараются подавить ростки преступных организаций в зародыше

Административный штраф в размере 1500 рублей Спасский районный суд назначил Петриченко Дмитрию Сергеевичу за пропаганду организации, запрещенной в России.

«Экстремист Петриченко на 100 процентов был уверен, что его послание найдет адресата. Сегодня в России нет детских общественных организаций, объединяющих ребят школьного возраста, которые бы давали подросткам правильные ориентиры на взрослую жизнь»

Как следует из постановления по делу об административном правонарушении, 2 мая 2021 года в 16 часов 30 минут в социальной сети «Одноклассники» на страничке, принадлежащей 29-летнему Петриченко под псевдонимом Димарик 1992, были выложены в свободном доступе восьмиконечная звезда и изображение орла с выставленными вперед когтями.

Экстремист раскаялся, но суда не избежал

Для человека непосвященного изображение небесного тела и хищной птицы ничего не значит – невинные красивые картинки, не более того. На самом деле это символы международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (МОД А.У.Е.), запрещенного на территории России. Аббревиатуру А.У.Е. еще расшифровывают как «Арестантский уклад един» и «Арестантское уркаганское единство». Сторонники А.У.Е. – подростковая субкультура, пропагандирующая среди несовершеннолетних тюремные и воровские понятия российской криминальной среды. А.У.Е. управляется ворами в законе, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

Согласно выводам психолого-стилистического исследования у материалов, размещенных в социальной сети «Одноклассники» на страничке Димарик 1992, имеются признаки пропаганды и публичного демонстрирования атрибутики и символики А.У.Е. То есть Петриченко публично демонстрировал запрещенную символику в нарушение Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Там же в свободном доступе были размещены фотографии арестантской тематики.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд квалифицировал действия Дмитрия Петриченко как пропаганду экстремистской организации, запрещенной в нашей стране. Соответственно, публичная демонстрация ее атрибутики и символики тоже запрещена федеральными законами. Спасский районный суд признал гражданина Петриченко виновным в совершении данного правонарушения и назначил ему административный штраф в размере 1500 рублей.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы в Приморье берут пропагандистов экстремизма и терроризма, что называется, с поличным. К примеру, в январе текущего года был задержан Василий Олейник 1977 года рождения, призывающий в социальных сетях к насилию над полицейскими и их семьями. На момент задержания у него уже были три судимости: за разбой, причинение вреда здоровью и уничтожение чужого имущества. И хотя горе-экстремист раскаялся в содеянном (запись его публичного покаяния есть в Интернете), тем не менее он вновь может попасть в зону как минимум на пять лет. За базар надо отвечать.

Есть спрос – будет и предложение

Что касается гражданина Петриченко, то здесь случай особый. Как установил суд, свое правонарушение он совершил, уже отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима № 33 ГУФСИН России по Приморскому краю. В объяснении он написал, что у него действительно есть страничка в социальной сети «Одноклассники» под псевдонимом Димарик 1992. Он полагает, что, пока он находится на зоне, его страничку кто-то взломал и разместил запрещенную символику без его согласия. Поэтому у него нет возможности восстановить пароль, зайти на свою страничку и удалить публикацию с изображением символов А.У.Е.

Суд оценил доводы Петриченко как способ уйти от административной ответственности. Что было дальше, уже известно.

Между тем деятельность осужденного Петриченко по размещению символики запрещенной в России организации заставляет задуматься. Почему подростки, не исключая девочек, становятся адептами А.У.Е. или других неформальных не менее опасных социальных групп и объединений? Например, гопниками (они никуда не делись, особенно в провинциальных городах), скинхедами или членами группировки «Поясни за шмот». Есть и такие, кто, пропагандируя селфхарм, публикует в Интернете фото с порезами на руках и ногах.

Ответ на поверхности. Экстремист Петриченко на 100 процентов был уверен, что его послание найдет адресата. Сегодня в России нет детских общественных организаций, объединяющих ребят школьного возраста, которые бы давали подросткам правильные ориентиры на взрослую жизнь. В Советском Союзе такими организациями были пионерия и комсомол. Надо признать, что Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия, созданное в январе и зарегистрированное 29 июля 2016 года, так и не стало массовым и не смогло заполнить существующий вакуум детской идеологии.

Согласно данным социологических опросов, сегодня подавляющее большинство подростков не чувствуют себя востребованными. В то время как взрослые озабочены бытовыми и личными проблемами, погоней за деньгами, вещами, машинами, дети предоставлены сами себе. Этим пробелом не преминул воспользоваться криминальный мир, предложивший ребятам пусть кривую, но зато чисто конкретную дорожку в будущее, где люди живут не по законам, а по уголовным понятиям.

Напомним, что в 2016 году во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь банда старшеклассников, причисляющая себя к А.У.Е., вымогала деньги у сверстников и школьников младших классов. Непокорных выводили в ближайший лес или на стройку и жестоко избивали. Полиция бездействовала до тех пор, пока не взбунтовались возмущенные родители.

Есть информация, что в поселке Преображение Лазовского муниципального округа местный житель, отбывший наказание за двойное убийство, вполне успешно культивирует идеологию А.У.Е. среди несовершеннолетних. В том числе среди бывших воспитанников здешнего детского дома, ныне расформированного. Как рассказал корреспонденту «В» один из старожилов Преображения, ребята из окружения бывшего сидельца запугивают и терроризируют жителей поселка, у сверстников отнимают деньги на воровскую казну (общак). При этом сам «вожак стаи» всегда остается в тени, мол, я человек семейный и не при делах. (О криминогенной обстановке в поселке Преображение и о бездействии полиции «В» уже рассказывал. См. номер за 23 декабря 2020 г. «Черти из тихого омута». – Прим. авт.).

Нам нечего предложить подросткам

Ситуацию комментирует Владимир Найдин, председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края:

– Субкультура А.Е.У. в Приморье известна, хотя меньше, чем в сибирских регионах. Однако если что-то и просачивается на свободу из тюрем и лагерей, то немного. Сейчас в СИЗО-1 Владивостока дети содержатся в отдельном корпусе под постоянным наблюдением сотрудников и воспитателей. Подростковая преступность сокращается. Тому свидетельство – Находкинская воспитательная колония (НВК), где раньше содержалось 300-400 детей, а сейчас не более 30. И это число с каждым годом уменьшается. Действительно, было время, когда ребята в НВК проникались криминальными понятиями, чтобы им было проще при переходе на взрослую зону. Такую перспективу им внушали матерые уголовные элементы. Сегодня сотрудники колонии стараются прививать подросткам правильное мировоззрение:

– Нечего сидеть в тюрьме, надо получать поощрения и быстрее освобождаться.

Другой вопрос, что 90 процентов приверженцев А.У.Е. – это дети из неблагополучных семей и детдомовцы. Куда им податься после уроков в школе? Как правило, кружки по интересам такие ребята не посещают, книги не читают. И дома они лишняя обуза. Кроме того, досуговые и спортивные клубы платные. А денег нет! Остается улица, где их ждут такие же никому не нужные подростки, сигареты, пиво, наркотики, ранний секс, преступление. Далее суд и колония. Мне кажется, распространение субкультур, подобных А.У.Е., связано с тем, что мы, взрослые, не обеспечиваем детей заботой и вниманием. Подрастающему поколению нечем себя занять, и нам, по большому счету, нечего им предложить. Детские лагеря отдыха, например «Океан», для избранных. Или у кого есть возможность купить ребенку дорогую путевку. Но таких родителей немного.

Справка «В»

17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал МОД А.У.Е. экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Сергей КОЖИН

Фото с сайта pixabay.com