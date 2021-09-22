Приморские медики будут в «Соболях» Еще 29 санитарных машин ГАЗ «Соболь» получили медучреждения Приморского края. Документы на спецтранспорт водителям вручил губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 17 сентября.

Новые автомобили предназначены для доставки бригад врачей на дом к пациентам, перевозки амбулаторных больных из отдаленных сел в поликлиники, в том числе для прохождения диспансеризации. Также эти машины задействуют для перевозки медикаментов.

Вручая главным врачам 11 районных больниц ПТС от машин, Олег Кожемяко назвал обновление парка санитарных машин важным шагом в модернизации системы здравоохранения Приморья.

«Новые машины вместе с обновлением оборудования, ремонтами в лечебных учреждениях позволят увидеть жителям края те положительные изменения, которые происходят в нашей медицине. Мы продолжим эту работу, как и привлечение кадров в отрасль», – заявил губернатор.

Отметим, что новая техника приобретена в рамках федеральной программы модернизации первичного звена. Это уже не первая партия санитарных машин – в начале июля больницы Приморья получили 42 автомобиля. За пять лет реализации программы в край поступят 343 автомобиля, из них 307 – в качестве дооснащения.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Primorsky.ru