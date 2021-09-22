Прививка по-македонски Сделает ли нас неуязвимыми одновременная вакцинация от двух инфекций?

ОРВИ и грипп – самые верные спутники осени. Добавьте к этому коронавирус, который, собственно, никуда и не исчезал, и получите новую волну заболевших. С начала сентября к кампании по вакцинации от COVID-19 в России прибавилась традиционная иммунизация от гриппа.

«Врачи признают, что хорошим подспорьем в работе по вакцинации населения стала социальная реклама. Каждый, наверное, видел на улицах города плакаты с буквально пугающими призывами: «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?»

Качественных исследований о совместимости двух вакцин на данный момент нет. Стоит ли делать прививку от гриппа, если вы уже привились от ковида, или одно исключает другое? На эти вопросы в эфире радио VBC постарались ответить эпидемиолог Владивостокской поликлиники № 3 Алла Синавина и главный внештатный специалист минздрава по медпрофилактике Анжела Кабиева.

Прививаются неохотно

На сегодняшний день прививочная кампания в регионе показывает нелучшие результаты. Врачи обращают внимание, что в целом ситуация с вакцинацией в Приморье волнообразная: передвижные и стационарные пункты иммунизации то заполнены до отказа, то пустуют практически весь день. При этом, чтобы достичь «хорошей иммунной прослойки», ежедневно должно прививаться в два, а то и в три раза больше людей, чем сейчас.

– Когда пришла третья волна, люди очень испугались. Все помнили, как их родственники или знакомые переносили болезнь, и поспешили привиться. Как только страх и беспокойство снизились, начался спад вакцинации, – говорит Анжела Кабиева. – И хотя сейчас в крае фиксируется стабилизация эпидемиологической ситуации, а ежедневный прирост заболевших колеблется в одних и тех же значениях, мы уверены, что нас ждет четвертая волна коронавируса.

Врачи признают, что хорошим подспорьем в работе по вакцинации населения стала социальная реклама. Каждый, наверное, видел на улицах города плакаты с буквально пугающими призывами: «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?» Правда, большее желание пройти иммунизацию у приморцев вызвал объявленный правительством края розыгрыш квартир и машин. По последним данным, в акции принимают участие 67 тысяч человек.

Сейчас для вакцинации от ковида в Приморье доступны все виды вакцин. Это «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Анжела Кабиева уточняет, что большинство жителей края выбирают для вакцинации «Спутник V», а те, кто уже переболел коронавирусом, предпочитают однокомпонентный препарат.

– Пациентам с хроническими заболеваниями мы в первую очередь рекомендуем обратиться к своим лечащим врачам. Очень часто бывает, что узкий специалист рекомендует конкретную вакцину исходя из истории болезни пациента, его жалоб и симптомов, – советует Алла Синавина. – Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, ревакцинироваться лучше через полгода после прохождения полноценного этапа вакцинации. В Приморском крае и России повторно прививают вакциной «Спутник Лайт». Записаться на повторную прививку вы можете в вашей поликлинике или на «Госуслугах».

По заявлениям специалистов, все используемые вакцины имеют одинаковую эффективность, поэтому, если вы изъявите желание прививаться каким-то конкретным препаратом, ваше желание может быть учтено.

Одна вакцина хорошо, а две?

Прививочной кампании в России нет еще и года. Поэтому прошлой осенью вопрос о том, можно и нужно ли делать сразу две вакцины, не стоял. При этом вакцинация от гриппа-2020 прошла более чем успешно. Как сообщила «Российской газете» глава Роспотребнадзора Анна Попова, в прошлом году от этого вируса привились 60 % населения – был сформирован коллективный иммунитет.

– По принципу доминирования один сильный возбудитель снижает степень влияния других вирусов на человеческий организм. Так было в первую и вторую волну. Будет ли так сейчас, мы сказать не можем. Бывает, конечно, что человек заражается микс-инфекцией, но чаще всего это что-то одно. Единственное, что я могу предположить: и грипп, и коронавирус теперь будут с нами навсегда, – рассказала Анжела Кабиева.

– Вспомните, как начинались эпидемии гриппа. Миллионы жизней унесло. Со временем человечество приспособилось, и в этом огромную роль сыграла вакцинопрофилактика, – поддерживает коллегу Алла Синавина.

Возможность совмещения двух прививочных кампаний в настоящий момент изучается Минздравом. Текущие рекомендации ведомства запрещают одновременную вакцинацию. Связано это с недостаточной изученностью взаимодействия препаратов.

– На данный момент все действующие приказы говорят нам о том, что между прививкой от ковида и другими видами вакцин должен пройти как минимум месяц. Сейчас ведутся активные исследования на тему совместимости вакцины от коронавируса с другими видами прививок, – уточняет Алла Синавина.

Сейчас человек одновременно может привиться, например, от гриппа и пневмонии. Но перед тем, как разрешить такие медицинские манипуляции, врачам потребовались многочисленные клинические испытания.

Для микробов нет границ

Позитивные прогнозы и снижение количества заболевших, как и вакцинация от коронавируса, не должны дарить ощущение полной защищенности. Специалисты вновь предостерегают: прививка от гриппа или коронавируса не защищает от попадания вируса в организм. «Это все равно что помыть руки и думать, что они больше не запачкаются», – объясняет Анжела Кабиева. Вакцинация важна для того, чтобы организм сформировал стойкий иммунный ответ. Особенно важно это для тех, кто много и часто путешествует.

– Туристы играют достаточно важную роль в распространении инфекции. На каждой территории вирус ведет себя по-разному. Легко подхватить что-то новое в другой стране или регионе и привезти это своим друзьям, родственникам или коллегам. Поэтому путешественникам стоит заранее задуматься о том, какую опасность они могут нести, и привиться, – советует Алла Синавина.

– Миграция населения всегда приводила к распространению болезней на новые территории. Вспомните хотя бы малярию и туберкулез. Микроорганизмы не знают, где проходят государственные границы, – продолжает Анжела Кабиева.

На данный момент доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса проводятся на животных. Об этом 17 сентября рассказал ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта Pixabay