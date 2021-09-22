Сто тысяч приморцев поборются за квартиры и автомобили Почти 100 тысяч приморцев зарегистрировались на розыгрыш ценных призов, который состоится в эту субботу, 25 сентября. Это граждане, которые до 15 сентября прошли иммунизацию от COVID-19.

Как сообщили в департаменте информационной политики Приморского края, розыгрыш сертификатов пройдет 25 сентября в прямом эфире Общественного телевидения Приморья. Старт трансляции – в 12.30. Посмотреть ее также можно будет в официальном аккаунте правительства края в Instagram – @primorskyadmin.

«Во время прямого эфира с помощью генератора случайных чисел будут определены семь победителей. Их номера, которые они получили при регистрации на региональном портале госуслуг, отразятся на экране и дополнительно будут опубликованы на официальном сайте правительства Приморского края primorsky.ru. Далее все победители пройдут процедуру проверки профильными органами власти на соответствие условиям розыгрыша. Это займет до двух рабочих дней. После чего с ними свяжутся по телефону», – уточнили в ведомстве.

На кону сертификаты на две квартиры и пять машин номиналом по 3,8 миллиона рублей и по 1 миллиону рублей соответственно. Выигравшие сертификат на квартиру должны будут самостоятельно найти себе жилье на территории Приморского края, в случае если стоимость квартиры превысит номинал документа – доплатить разницу. Далее победители заключают с юридическим или физическим лицом договор купли-продажи. Министерство труда и социальной политики Приморья, в свою очередь, перечисляет деньги в счет оплаты цены договора на счет продавца, открытый в кредитной организации.

Порядок реализации автосертификата такой же: победитель приобретает транспортное средство самостоятельно. Средства из краевого бюджета на счет продавца, открытый в кредитной организации, поступают на основании договора купли-продажи.

Напомним, что зарегистрироваться на участие в розыгрыше ценных призов на Региональном портале госуслуг могли граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап – в случае с вакциной «Спутник Лайт») до 15 сентября в Приморье.

Отметим, что по состоянию на 21 сентября от COVID-19 вакцинировались 409039 жителей Приморского края.

Сергей ПЕТРОВ