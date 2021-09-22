В микрорайоне Патрокл готовятся к открытию сразу два детсада В микрорайоне Патрокл готовятся к открытию два детских сада. Первый – на Сочинской, 14 – примет ребят уже в ноябре, а во втором – на улице Архангельской, 25 – завершаются строительные работы и благоустройство. Вместе с главой города Константином Шестаковым родители будущих воспитанников осмотрели детсад на Архангельской и познакомились с заведующей.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, совсем скоро просторные и светлые помещения современных детских садов встретят воспитанников. Каждый из них рассчитан на 12 групп, в том числе ясельные. Учреждения примут 480 детей. У детских садов будет одна заведующая и один номер – 167.

Детский сад на Сочинской, 14 уже введен в эксплуатацию. В ближайшее время на объект зайдут клининговые компании, чтобы после строительных работ подготовить его к приему детей. Сейчас завершаются завоз, установка мебели и необходимого инвентаря, а также идет набор персонала.

«Более 20 специалистов необходимо трудоустроить в новый детский сад на Сочинской. Это 15 старших и 10 младших воспитателей, а также открыта вакансия заместителя заведующего по воспитательной и методической работе», – рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

На встрече глава Владивостока не только осмотрел детские сады, но и ответил на вопросы местных жителей. Одними из важных стали темы строительства школы, поликлиники и ремонта дорог в микрорайоне.

На Патрокле уже идут подготовительные работы для строительства школы на 1275 мест. Сейчас на площадке проводят планировочные и земляные работы.

Константин Шестаков также рассказал жителям, что предварительно найден участок и под строительство поликлиники. Уже запущен процесс его передачи в муниципальную собственность.

«Мы обратились в ДОМ.РФ с просьбой передать данный участок в муниципалитет для размещения на нем поликлиники. В планах – строительство семиэтажного здания площадью 5000 квадратных метров. Поликлиника позволит проводить прием 680 пациентов в смену», – заявил глава города.

Вопросы дорожной инфраструктуры также интересовали жителей микрорайона. Администрация города дважды объявляла аукцион на ремонт дорог в микрорайоне Патрокл, но, к сожалению, из-за скачка цен на строительные материалы подрядчик на торги не вышел.

Сейчас управление дорог и благоустройства корректирует сметы с учетом текущей стоимости материалов. Аукцион на ремонт внутриквартальных дорог в микрорайоне пройдет уже в этом году, а фактические работы начнутся в 2022-м.

Однако в этом году дорожники выполнят ремонт дороги с частичным водоотведением на улице Борисенко – от Можайской до Феодосийской. В рамках данных работ также проведут ремонт тротуара. Аукционная документация проходит процедуру согласования, выйти на ремонтные работы планируют в октябре.

Евгений СИДОРОВ