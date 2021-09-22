Поход в нацпарк «Зов тигра» закончился трагедией В нацпарке «Зов тигра» погиб турист. Трагедия произошла 11 сентября поздно вечером. В этот день группа туристов из Уссурийска в количестве 17 человек прибыла на отдых в национальный парк «Зов тигра» на реку Милоградовку (Ольгинский район).

Лагерь пилигримы разбили недалеко от водопада Дивного. Как следует из показаний свидетелей, вечером отдыхающие поужинали, выпили. Один из туристов пошел к водопаду мыть арбуз и не вернулся.

Сначала его приятели шутили, мол, в одиночку арбуз ест, поэтому не возвращается. Когда прошло больше часа, туристы забеспокоились, пошли к водопаду искать пропавшего мужчину, но не нашли. И на крики он не отзывался.

Утром 12 сентября все, кроме руководителя группы, уехали обратно в Уссурийск. На кордоне нацпарка они рассказали о случившемся госинспекторам. Те незамедлительно сообщили о ЧП в администрацию парка, в райотдел УВД и МЧС.

В этот же день в 20 часов на кордон прибыли полицейские. Было уже темно, поэтому поиски отложили до утра. Поиски пропавшего мужчины на берегу успеха не принесли. Тело пропавшего туриста нашли лишь после того, как сотрудники МЧС в водолазном снаряжении спустились в водобойную яму под водопадом. На голове мужчины была видна открытая рана. Судя по всему, бедолага поскользнулся в темноте, когда пытался помыть арбуз, потерял равновесие, упал вниз и стукнулся головой о камни. Мужчине было всего 42 года.

Как рассказала «В» старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская, по факту смерти туриста проводится доследственная проверка. Судя по всему, это несчастный случай. Тем не менее выводы делать рано.

Комментарий организатора и первого директора национального парка «Зов тигра» Юрия Берсенева:

– В мою бытность руководителем нацпарка мы категорически запрещали установки лагерей вблизи водопада Дивного. При этом мы оборудовали стоянки выше и ниже по течению. Такое решение объяснялось обеспечением безопасности туристов – высота отвесных скал у водопада до 11 метров. Кроме того, у данного водопада статус памятника природы.

Сергей КОЖИН