Владивосток и Советскую Гавань свяжет самолет Компания «Аврора» совместно с Хабаровскими авиалиниями запускает новый авиарейс, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Международный аэропорт Владивосток. Первый рейс данного сообщения отправится уже 1 октября.

Теперь добраться до Советской Гавани можно будет не только поездом, но и самолетом, правда, лишь два раза в неделю. Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Ан-24 по вторникам и пятницам. Вылет из Владивостока в 11.50 с прибытием в пункт назначения в 14.00 местного времени.

Приобрести билеты и узнать дополнительную информацию о расписании полетов можно на сайте авиакомпании.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА