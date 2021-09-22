Жизнь школьников решено подсластить
Приморский мед добавят в школьное питание в крае. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на личном приеме граждан в Уссурийске накануне.
Жительница Уссурийска Ольга Гавриловская подняла вопрос полноценного, разнообразного питания в школах. Сейчас стоимость питания на ребенка составляет 70 рублей, при этом часть суммы уходит на молоко.
«Дети в этом возрасте постоянно растут, у них должно быть полноценное качественное питание. Вместо китайских овощей можно закупать продукцию у местных фермеров, разнообразить рацион», – сказала она.
Олег Кожемяко отметил, что в школьное питание нужно добавить натуральный таежный мед.
«Мы рассмотрим возможность не включать стоимость молока в сумму на школьное питание. Договоримся с пчеловодами и добавим в рацион натуральный мед. Такую программу мы будем запускать», – заявил губернатор.
Кстати, жители края смогут приобрести мясную, молочную продукцию, включая мед и дикоросы на ярмарке в Уссурийске в ближайшую субботу, 25 сентября. Мероприятие пройдет в рамках Приморского дня поля. Выставка-ярмарка будет работать в уссурийском парке «Радужный» с 10.00 до 16.00.
Евгений СИДОРОВ