Приморцы будут с крышей над головой В крае начинает работать программа «Дальневосточный квартал» и набирает обороты «Арендное жилье»

В 2021 году в крае построят 575 тысяч кв. метров жилья. Это 45 многоквартирных домов общей площадью почти 375 тысяч кв. метров, а также 200 тысяч кв. метров частных домов.

Строительство реализуется в рамках программы «Дальневосточный квартал», сообщает пресс-служба правительства края. Планируется, что проект позволит снизить стоимость квадрата на 15 %.

«Сделан еще один большой шаг – запуск пилотного проекта «Дальневосточный квартал», который подразумевает строительство жилья по стандартам АО «ДОМ.РФ». В Приморском крае это комплексное строительство жилья с отделкой, современной инженерной инфраструктурой и благоустройством. При этом стоимость квадратного метра планируется снизить на 10–15 %», – подчеркнул министр строительства региона Виталий Блоцкий.

Напомним, что в Приморском крае начал действовать национальный проект «Жилье и городская среда». К 2024 году в регионе планируется сократить непригодный для проживания жилищный фонд, благоустроить не менее 904 мест массового отдыха и общественных территорий, обеспечить качественной питьевой водой 100 % городского населения. В этом году в Приморье необходимо сдать 825 тысяч кв. метров жилья и в 2022 году увеличить объем строительства до 1 миллиона.

Есть и другие позитивные новости по этой теме. Так, на днях более 70 арендных квартир для сотрудников бюджетной сферы сдали во Владивостоке. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Под арендное жилье реконструировано здание бывшего общежития Дальневосточного федерального университета, расположенное по адресу: улица Спиридонова, 11. Сейчас это современный дом с отремонтированными одно- и двухкомнатными квартирами, удобной парковкой. Стоимость аренды квартиры составляет от 15 тысяч рублей в месяц с правом выкупа и использования льготного ипотечного займа.

Ключи в новом доме на Спиридонова получат 72 семьи. По доброй традиции первой в его двери зашла кошка.

Напомним, что первые 114 арендных квартир также были сданы в Уссурийске в микрорайоне Радужный накануне, 16 сентября.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА