Двери в детские кружки и секции откроет сертификат Станет ли новый электронный документ пропуском для детей в платные секции

Тренд на образование обуял умы людей. Поэтому родители, чьи дети не спешат на пение, футбол или рисование, вызывают у окружающих не то чтобы возмущение, но скрытое недоверие точно.

Школы искусств и разнообразные творческие кружки переживают сейчас очередной подъем. Проблема лишь в том, что не каждая семья может позволить себе записать ребенка на желаемую секцию. В копеечку нередко влетает не только обучение, но и, например, спортивная форма и расходные материалы вроде кистей и красок для рисования или струн для музыкальных инструментов.

Помочь родителям с этой статьей расходов должны сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Проект начал работать в тестовом режиме и сразу же вызвал вопрос: как, а главное, для чего его нужно получать? Обо всем по порядку.

Добровольно-принудительно

– Честно говоря, я даже не представляю, зачем нам эти сертификаты, – говорит одна из мам, заполняющих заявление на получение нового документа. – Нам руководитель кружка, в который ходит мой ребенок, сказала, что нужно написать, вот и пишу.

Эта женщина одна из многих, кто пришел на день открытых дверей во Дворец детского творчества. Для детей это веселый праздник во дворе учреждения. Для родителей – череда бумаг, которые необходимо подписать перед началом учебного года. О том, что нужно оформлять сертификат ПФДО, большинству семей сообщили преподаватели секций, в которых дети уже занимались раньше. Но вот понимания, какую именно пользу принесет этот документ, особенно в тех случаях, когда кружок и без того был бесплатным, кажется, не прибавилось.

Дело здесь вот в чем. Сейчас для оформления доступны два вида сертификатов: учета и финансирования. Первый закрепляет за ребенком право посещать кружки или секции на безвозмездной основе. Количество таких свидетельств не ограничено.

Другая ситуация с сертификатом финансирования. Такой вид документа предоставляет дополнительную возможность записаться на те направления, посещение которых является платным. Их численность ограничена бюджетом муниципалитета, а использовать такой документ можно лишь в кружках, зарегистрированных на специальном сайте: 25 pfdo. ru в разделе «Навигатор».

– Существуют значимые программы, на которых ребята могут заниматься бесплатно, и сертифицированные. Если ребенок выбирает сертифицированную программу, то к его номеру учета автоматически прикрепляется сертификат финансирования, с которого в процессе посещения занятий будут списываться средства, – говорит заместитель директора Дворца детского творчества по организационно-методической работе и руководитель муниципального опорного центра (МОЦ) Ирина Зубова. – Сертифицированных программ у нас в городе еще не так много, но они постоянно добавляются на портал.

Здесь появляется еще одна неизвестная – номер учета. Он есть у всех детей, обучающихся в муниципальных школах и зарегистрированных на портале «Сетевой город. Образование». Подать заявление на оформление сертификата можно только с его помощью.

Присутствие обязательно

Во Владивостоке в реализации проекта ПФДО участвуют всего 13 муниципальных организаций. Многие из них представляют сразу несколько образовательных направлений, большинство из которых носят статус значимых. Еще около десятка кружков обозначены как «иные». Можно предположить, что это и есть те самые платные направления, для которых нужен сертификат финансирования. На данный момент номинал такого документа составляет 10 150 рублей на год.

Оформить документ через Интернет не получится. После того как вы успешно отыскали номер учета в личном кабинете, нужно посетить МОЦ или одну из организаций, обозначенных на сайте 25 pfdo. ru, и заполнить заявление. Вам потребуются паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и документ о его прописке. Подросток, достигший 14 лет, может пройти эту процедуру самостоятельно, предъявив паспорт и указав контактные данные родителей. Сертификат доступен всем детям в возрасте от 5 до 18 лет.

– Если в вашем личном кабинете не открывается номер, а вашему сыну или дочери еще не исполнилось 14 лет, возможно, вы зашли в «Сетевой город» под учетной записью ребенка. В таком случае вам нужно обратиться в школу и получить логин и пароль родительского кабинета. После заполнения заявлений начнется процесс активации сертификатов. Пока есть некоторые технические издержки, но, как только документ будет введен в работу, мы сообщим об этом родителям, – говорит методист муниципального опорного центра Евгения Гавриленко.

Планируется, что оформлять документ нужно будет один раз и до совершеннолетия. Одно из главных условий его получения: ребенок должен проживать или учиться на той территории, на которой он собирается посещать кружок. То есть, если ваши дети прописаны и учатся, например, в Артеме или Вольно-Надеждинском, применить сертификат они смогут лишь в организациях дополнительного образования, расположенных в вашем муниципалитете.

– Самый главный вопрос: что делать семьям, дети которых обучаются либо в частных заведениях, либо на семейном обучении? Они переживают, что им не достанется места или что оно им не положено. Но мы точно знаем, что по законодательству всем гарантируется право на обучение ребенка в системе дополнительного образования совершенно бесплатно, – рассказывает Евгения Гавриленко. – Сейчас проблема прикрепления таких семей к «Сетевому городу» решается администрацией Владивостока.

Неизвестно, каким образом данный проект будет работать в будущем году. Пока специалисты опорного центра уклоняются от ответа на вопрос, обязательно ли его оформление для детей, занимающихся в бесплатных кружках. Ведь в этой ситуации наличие электронного документа ничего не меняет. Понятно одно: сертификат – еще один способ контролировать количество детей, посещающих кружки, и стимулировать учреждения увеличивать количество доступных мест.

Марина ЗУБКО

Фото Игоря ЕГОРОВА