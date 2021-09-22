Век моря не видать Владивосток должен развиваться – это факт, но нужны ли ему изменения, которые ухудшают жизнь горожан?..

Сотни жителей Владивостока подписались под обращением, в котором, в частности, говорится о том, что планируемый к строительству во Владивостоке в районе мыса Кунгасного жилой комплекс «MORE» может стать «очередным уродливым пятном на морском фасаде города». Обратились горожане и в «Союз независимых медиа» с просьбой разобраться, что же происходит у них под окнами. Разбираемся.

«Мы, жители Владивостока, выступаем против очередной точечной застройки на мысе Кунгасном. Требуем там рекреационной зоны, обустройства набережной, создание детских спортивных комплексов»

«Неужели не нашлось хотя бы более эстетичного проекта? Высотки, строящиеся в городе в последнее время, теряют уникальность, становятся типовыми. И эта новая типовая застройка вылазит на берег, который по праву должны украшать исключительно уникальные объекты»

Полтора месяца назад группа компаний «Эскадра Менеджмент» побожилась в «Инстаграме» в любви к Владивостоку и его жителям: «Вдохновленные любовью к родному городу, мы с особым трепетом подошли к проекту жилого комплекса «MORE», название которого говорит само за себя. И выбрали самую приятную прибрежную локацию – пляж «Кунгасный парк».

Все для людей…

То есть на улице Мыс Кунгасный, которая возвышается над одноименным пляжем, компания-застройщик на месте хламушника из мелких мастерских автосервиса, бывшего растворобетонного узла советских времен и складских помещений, задумала осуществить масштабный проект строительства жилого комплекса комфорт-класса на несколько сотен квартир. Исключительно «для людей с добрым сердцем, с мечтой в душе и огромной любовью к морю» и, конечно, что очень вероятно из-за цены квадрата примерно в 200 тысяч, для граждан с толстыми кошельками, которые звонкой монетой смогут оплатить «возможность ежедневно дышать свежим морским воздухом, ощущать приятный прохладный бриз во время прогулок по побережью, наслаждаться великолепными видами на Амурский залив и засыпать под расслабляющий шум волн, наполняясь энергией для новых свершений».

Потенциальным покупателям квадратов обещают «повышенный комфорт», переплетающийся в экстазе с «гармонией природы». Здесь можно будет убедиться в завтрашнем дне, что оно, как у хорошего моря, будет очень глубокое, но при этом вся семья вроде бы будет в полной безопасности и, словами моего перевода, «не потеряется, не потонет в этом ЖК «MORE», как конечный продукт пищеварения».

Доходчивости информации от застройщика добавлял эскиз из трех 24-этажных стеклянных высоток, которые тремя «шкафами» должны будут возвыситься над пляжем и давать возможность жителям ЖК любоваться из окон панорамой Амурского залива, разными соревнованиями на его глади, красивыми закатами, телами¸ принимающими загар. Ну и наслаждаться комфортом. Это предлагается всем, кто захочет так жить.

К сожалению, на самом сайте компании пока нет подробностей о проекте. Поэтому судить о его достоинствах и недостатках пока рано. Хотя есть предположение, что жилое пространство комплекса будет представлено студиями или же привычнее на городском сленге – гостинками.

…а они недовольны

Казалось бы, новость о новом ЖК должна была стать праздником для обласканных словами застройщика горожан. Однако многие из них почему-то не поверили в счастье от «Эскадры». Особенно жители ближайших к будущему строительству зданий Корейки, считающие, что у них отнимут их законный вид на море, за который многие из них очень здорово переплачивали, покупая жилье для себя.

Застройщик, можно сказать, еще не успел отведать опьяняющего чувства первого колышка, вбитого в будущее строительство, первого заложенного в ЖК камня, а на предложенный компанией проект, еще и не растолкованный, уже вылит ушат общественных мнений, валом пошли обвинения известного предпринимателя в барыжничестве и пренебрежении к интересам тех горожан, которым новые здания перекроют вид на море и создадут новые проблемы.

Поскольку застройщик не ограничился информацией о своих намерениях в «Инстаграме», а начал реальную подготовку строительной площадки, то ситуация начала накаляться, пошли жалобы и письма в адрес городских и краевых властей. А на сайте change.org появился текст петиции Александры Двуреченской с требованием остановить строительство на мысе Кунгасном, адресованной президенту РФ Владимиру Путину и администрациям Приморья и Владивостока.

В тексте петиции, которую на момент создания этого материала подписали уже 908 человек, в частности, отмечается: «Мы, жители Владивостока, выступаем против очередной точечной застройки на мысе Кунгасном. Требуем там рекреационной зоны, обустройства набережной, создание детских спортивных комплексов. На данной территории возможно строительство только низкоэтажных зданий». Высказывается недоумение, что администрация города в июне пересмотрела назначение этого участка, утвердив его как зону многоэтажной жилой застройки – ОЖ-1.

Здраво в петиции говорится, что стена будущего высотного жилого комплекса будет отбрасывать на пляж большую тень, и приличное время дня отдыхающим и загорающим на нем в купальный сезон станет просто некомфортно. Кроме того, «излюбленное место гостей и жителей города превратится в придомовую территорию ЖК «МОRЕ», а сам ЖК станет очередным уродливым пятном на морском фасаде города». Отмечается, что будущий жилой комплекс резко увеличит нагрузку на транспортную, инженерную, коммунальную и социальную системы района Первой Речки и города, парализует работу железнодорожного переезда.

А требование петиции таково: «Мы единогласно выступаем против застройки высотными зданиями линии вдоль мыса Кунгасного! Мы требуем проведения честных публичных слушаний! Мы требуем сохранить пляж для жителей города!»

Кстати, жилой комплекс «Побережье» на ул. Анисимова из шести домов, находящийся в этом районе на берегу моря – всего в нескольких сотнях метров от будущего строительства, в свое время был ограничен по высоте тремя этажами с мансардой, притом что застройщик имел намерение построить здания повыше и получить прибыль побольше. Но строить выше тогда не разрешили, чтобы не испортить вид на море. И это вроде бы получилось.

Наверное, есть смысл задуматься и о виде каждого нового такого ЖК с моря. В прошлом опытными архитекторами делались работы по морскому фасаду Владивостока. Особенно были проработаны районы от центра Владивостока до Луговой и Эгершельда. А вот районы от Спортгавани и практически до Угольной в разработку не попали. Хотя для Владивостока важен не только парадный «вид с моря» для пассажиров «Принцесс», но и вид с Амурского залива, когда зимой горожане выходят на него порыбачить или просто прогуляться, да и с низководного моста, которым Владивосток сегодня открывается для многих гостей, проезжающих из аэропорта.

От «конечно, за» до «категорически против»

Разброс мнений по поводу возможно скорого строительства ЖК «МОRЕ» на разных городских форумах довольно большой. От флегматичного «ничего страшного в этом строительстве не вижу» до «бельма на теле родного города» и просьбы «остановить это безумие». Однако высказываний против строительства много больше, нежели в его пользу.

Анна Г., познакомившись с эскизом ЖК «МОRЕ», задается вопросом к застройщику: «Неужели не нашлось хотя бы более эстетичного проекта? Высотки, строящиеся в городе в последнее время, теряют уникальность, становятся типовыми. И эта новая типовая застройка вылазит на берег, который по праву должны украшать исключительно уникальные объекты».

Кто-то из обсуждающих считает, что строительство здесь ЖК может в будущем негативно сказаться на строительстве ВКАД, ограничит возможности размещения объектов рекреации, которые необходимо создавать, если город в будущем действительно намерен увеличить обслуживание растущего потока туристов и отдыхающих.

Другой полагает, что грохот железной дороги, движение машин по будущей ВКАД и крики отдыхающих на пляже будут людям серьезно мешать жить в этом месте. Кроме того, будет сказываться оторванность его от школ, детсадов, остановок общественного транспорта.

Для безопасности прохожих потребуется построить виадук, а для беспрепятственного прохождения автотранспорта – прокол под железной дорогой, соединяющий ул. Авроровскую и Мыс Кунгасный. Nikola делится наболевшим: «Я живу на ул. Анисимова уже 10 лет, постоянно стою в пробках, так как ж/д переезд бывает закрыт по 40 минут что в одну, что в другую сторону. Ни пожарная, ни «скорая» проехать не могут. Я не представляю, о чем думают власти, позволяя там строить. Это же плюс 600-1000 машин. Будет транспортный коллапс!!! Надо делать туннель. Я уже молчу о том, что эти дома не вписываются в облик. Нужна набережная с парком. А то, что творится, это безобразие».

То есть будущих новоселов на «злачном месте» ждет не только обещаемый застройщиком комфорт, но и определенные неудобства.

Застройщик разрешения пока не спрашивал

Как сообщили в администрации г. Владивостока, ГК «Эскадра» за разрешением на строительство высотного комплекса в районе ул. Мыс Кунгасный пока в соответствующее управление мэрии не обращалась, и такого разрешения не получала.

Тем не менее застройщиком утверждается, что проект, по сути, уже готов и строительство по нему должно начаться уже в четвертом квартале этого года.

Притом что разрешения на строительство еще нет, трудно сомневаться, что его не выдадут – уж очень матер застройщик по части убеждения властей в своих проектах и в борьбе с разномастным общественным мнением.

Виктор КУДИНОВ

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