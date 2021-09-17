«Мой Лыков объездил всю страну, а во Владивостоке еще не был» Столица Приморья станет героем очередного детектива известного российского беллетриста

На днях в Приморской краевой библиотеке им. А. М. Горького состоялась творческая встреча с писателем Николаем Свечиным. Бывший экономист и бизнесмен уже более 20 лет является плодовитым автором исторических детективов об Алексее Лыкове – сыщике, раскрывающем преступления в разных городах Российской империи.

«Первые три книги я сделал от балды, не умея ничего. Но в Москве они понравились...»

В приморской столице Свечин оказался впервые – приехал набирать материал для будущей книги «На краю». Как рассказал автор: «Мой Лыков объездил уже всю страну, а во Владивостоке еще не был». С местными поклонниками творчества автор поделился секретами писательского мастерства, прочитал наброски, созданные в Приморье, и побеседовал о творчестве.

Между историей и литературой

Свечин никогда не мечтал быть писателем. Родился будущий автор в Нижнем Новгороде в семье инженеров и долгое время искал свое дело. Еще в студенческие годы начал увлекаться написанием стихов, затем заинтересовался историей, а позже это хобби плавно перетекло в написание детективов.

– Я историк-дилетант. И настоящие ученые смотрят на меня искоса. Мне всегда нравилась эта наука, но я не мог придумать, как применить свое увлечение. Это побудило меня начать писать, – рассказывает Николай Свечин. – Первые три книги я сделал от балды, не умея ничего. Но в Москве они понравились. Случайно повезло.

Так появился сыщик по фамилии Лыков и расследование преступлений конца XIX – начала XX веков. К работе над первой книгой Свечин приступил в 2001 году. Тогда все тексты автор писал от руки в тетрадь, а затем его жена переносила их в электронный формат. Писатель признается, что до сих пор с трудом осваивает новые технологии, да и компьютер для него не больше чем просто печатная машинка.

За 20 лет из-под пера писателя вышло 30 детективов. За это время Лыков, родившийся в Нижнем Новгороде, как и его создатель, побывал в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Дагестане, Одессе и многих других городах бывшей империи. Перед тем как начать работу над книгой, Свечин самостоятельно отправляется на место, где будет разворачиваться город, чтобы вдохновиться, узнать больше об истории и найти интересные сюжеты.

– Нельзя не ошибиться, описывая город, в котором ты не жил. А неточностей я не люблю. Поэтому для начала я обязательно иду в архив, читаю мемуары, научные монографии, прессу. Достаю старую карту города и вешаю ее на стену, изучаю.

Кажется, что это довольно кропотливый и тонкий процесс, требующий сосредоточенности и погружения. Но на самом деле для Свечина творчество – это скорее конвейер. К написанию очередного детектива он приступает с холодной прагматичностью, потому что точно знает, когда выйдет следующая книга, – все прописано в контракте с издательством.

Поэтому книжки, как из-под станка, выходят каждые полгода. Лыков гастролирует из города в город, расследуя преступления и реагируя на изменения в обществе. За время своей карьеры сыщик успел жениться, обзавестись семьей и детьми, начать изменять своей суженой и состариться. Автор признается, что первые несколько книг его герой был «картонным» и только со временем оброс человеческими чертами.

– Ранние мои вещи написаны на вдохновении дилетанта. Там меньше архивов, больше сюжета, – признается Свечин. – Сейчас я пишу более сухо, но мне это нравится. Для меня это не просто серия детективов, а настоящая сага о крушении Российской империи глазами уголовного сыщика. Если вам неинтересна история, то, скорее всего, я буду не вашим автором.

Не хуже Акунина?

В историях рядового следователя, раскрывающего запутанные убийства, нет ничего нового. Как известно, все было придумано до нас. Поэтому Свечина неизбежно сравнивают с коллегами по цеху, а Лыкова – с тем же Эрастом Фандориным. С последним у них даже приблизительно совпадает время действия. Однако свечинские и акунинские поклонники вряд ли пересекаются. Да и для самого писателя сравнение с другими авторами кажется несколько непонятным.

– Они все сильнее меня в сюжете, но я более внимателен к историческим фактам. У других авторов самой истории мало. Сейчас я замечаю за собой, что Свечин-историк перебарывает Свечина-писателя. Но меня это устраивает. Более того, могу сказать, что большинство моих персонажей теперь с настоящими фамилиями. Даже городничие или жертвы убийств.

Наверное, именно эта историческая дотошность помогает писателю не отставать от графика. Ведь пока другие авторы придумывают героев, события и место действия, Николай Свечин идет в архив и оживляет тех, кто когда-то населял город. При этом никаких законов жанра писатель не придерживается, а процесс создания книги называет «шизоидным состоянием», потому что в это время в его голове «ходят и разговаривают люди».

– Есть схемы написания детектива, я их даже читал, но никогда не использовал. Шаблоны я не люблю, пишу, как получается. Иногда меня даже просят научить, но я не могу делать этого, поскольку сам не умею. Мне нравится мое занятие, но я совсем не мэтр, не писатель в полном смысле этого слова, – считает Николай Свечин.

Однако сложно отрицать, что людям такие легкие детективы с ноткой комизма нравятся. Есть у автора почитатели и здесь, во Владивостоке. На встречу многие принесли книги, чтобы получить автограф, и даже вступили в полемику о том, какой дизайн обложек серии лучше. Сам писатель отметил, что к оформлению не имеет никакого отношения, все решает издательство.

Один на всех герой

В этом году творчество Николая Свечина выходит на новый уровень. Одна из крупных российских компаний решила создавать сериал по мотивам книги «Хроники сыска». Сейчас идет процесс подбора актеров на роль Лыкова. Сам автор мечтает, чтобы это был кто-то неизвестный, за кем еще не тянется шлейф сыгранных когда-то ролей. Позже за сериалом последует и полный метр.

– Сценарий я писать не буду просто потому, что делать я этого не умею. Давно понял, что заниматься не своим делом нельзя. Но снимать исторические сериалы достаточно трудно, хочется качественно передать все мелочи, – говорит автор.

Это не последнее произведение серии, но автор признается, что история его героя неминуемо движется к завершению. Во-первых, заканчиваются города, в которых можно найти интересные истории. Во-вторых, хронология событий приближается к Первой мировой, Гражданской и революции, а описывать чернуху, как выражается сам автор, ему не хочется.

– Я вообще хотел убить Лыкова. Он, по моей задумке, должен пропасть без вести во время Гражданской войны. Поскольку жернова, которые смололи сотни тысяч судеб, должны были задеть и его. Но на меня стали наезжать мои читатели – врачи, чекисты, губернаторы. Сказали: «Нельзя убивать. Он уже не твой, он наш», – говорит Свечин. – После борьбы с самим собой я решил, что он пропадет без вести, но потом появится в Париже в 1923 году. Покоцанный, но живой.

Книга, в которой Лыков посетит Владивосток, выйдет в феврале 2022 года и будет называться «На краю». Возможно, уже следующей зимой поклонники прочтут знакомые названия в готовой книге.

Марина ЗУБКО

Фото автора