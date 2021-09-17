В небесах мы летали одних Спектакль «Два берега одной Победы» в репертуаре театра выделен особо. Это история о том, как за тысячу верст от войны воевал тыловой Якутск. Пьеса написана по очеркам, реальным рассказам, историям и документам. Постановщик спектакля – выдающийся театральный режиссер, основатель классического якутского театра Олонхо, обладатель престижнейшей награды «Золотая маска» Андрей Борисов в дни работы VI ВЭФ провел во Владивостоке несколько дней.

– Это спектакль об истории воздушного ленд-лиза, стратегической воздушной трассы, проложенной между Аляской и СССР: авиабаза Ледд-Фильд – Якутск – Красноярск, иначе «АлСиб», по которой перегонялись американские самолеты из США, – рассказал Андрей Саввич корреспонденту «В». – В пьесе и спектакле нет ни одной выдуманной сцены. Даже лирическая линия – любовь заправщицы Лики и американского пилота – взята нами из жизни. И командир 1-й перегоночной авиадивизии полковник Мазурок Илья Павлович, Герой Советского Союза, тоже реальный. Его имя в Республике Саха хорошо известно. Как и имя служившего на перегоне Александра Покрышкина, будущего аса-истребителя. Это было время, когда «в небесах мы летали одних и теряли друзей боевых». Тогда и у нас, и у союзников было одно небо. И один язык, на котором мы разговаривали, – язык желанной Победы. Мне кажется, сегодня, когда этот язык утерян, наш спектакль приобретает особую популярность. У нас одно военное прошлое. Об этом ни в коем случае нельзя забывать.

Андрей Борисов очень жалел о том, что его не будет на открытии гастролей Государственного академического Русского драматического театра им. А. С. Пушкина из Республики Саха (Якутия). Тем более что они открываются другой его работой – спектаклем «Капитанская дочка», которую он очень любит.

– В ней нет никаких режиссерских приемов, осовременивания, модных трактовок. В ней Пушкин такой, какой он есть. Спектакль хрестоматийный до чертиков. Я сначала хотел ставить пушкинского Пугачева. Начал писать инсценировку. А потом потянуло на «Капитанскую дочку». Такая душевная и актуальная история. Что там написано в эпиграфе: «Береги честь смолоду». Вон сколько мудрости в простом присловье, – рассказал Андрей Саввич.

Яна ЯКУБИЧ