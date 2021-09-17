Довели школу до «Точки» В сельских образовательных учреждениях Приморского края будут растить ученых и робототехников

Уроки химии в школе редко вспоминают с радостью. Для многих этот предмет стал тяжким испытанием со сложными формулами, непонятными уравнениями и часами зубрежки элементов. Осложняет изучение и то, что большинство химических опытов недоступны для наглядного рассмотрения и остаются лишь примерами в учебнике. Особенно часто такая ситуация складывается в небольших сельских школах.

«Цифровые лаборатории делают обучение ребят более эффективным и углубленным. При этом посещать «Точки роста» ученики могут и после занятий.»

«Я лично как директор школы и как учитель биологии и химии могу сказать, что это очень крутая тема. Она дает заглянуть нам в будущее и увидеть, какие должны быть кабинеты во всех сельских школах.»

Развить в детях любовь к фундаментальным наукам призван проект «Точка роста». Сейчас классы с таким названием открылись в 43 учебных заведениях Приморского края, а к 2024 году их станет уже 411.

Учеными не рождаются

«Точки роста» – это школьные кабинеты, превращенные в настоящие естественно-научные лаборатории. Помимо химии в них можно также изучать биологию, физику, экологию или робототехнику – все зависит лишь от оборудования, полученного школой. Например, в СОШ № 6 поселка Нового с этого учебного года заработали сразу три «Точки роста». Уже за первые недели занятий учителя отметили заинтересованность ребят в обучении в новых классах.

– Я лично как директор школы и как учитель биологии и химии могу сказать, что это очень крутая тема. Она дает заглянуть нам в будущее и увидеть, какие должны быть кабинеты во всех сельских школах: просторные, светлые, оборудованные, чтобы ребятам нравилось здесь заниматься, – говорит директор МБОУ СОШ № 6 п. Нового Михаил Скобенко. – Эти уроки включены в основное расписание занятий. Но дети могут также посещать классы во внеурочное время, объединяясь в группы по интересам.

Прежде чем приступить к работе в «Точках», все педагоги прошли дополнительные переподготовку и обучение. Теперь все, о чем пишут в учебниках, они могут показать вживую. Например, в кабинете естественных наук под присмотром учителя школьники с большим энтузиазмом демонстрируют опыт со «слоновьей» зубной пастой и с гордостью заявляют: растворы для его проведения они сделали сами. В процессе реакции образуется густая цветная пена, которая очень быстро увеличивается в объеме.

– Мне нравится заниматься химией, потому что в будущем я хочу поступать в один из московских вузов на специальность «Фундаментальная химия», – рассказывает ученица 10-го класса Рита Черепанова. – Сейчас у нас есть датчики для измерения Ph, теплопроводимости и электропроводимости. Хотя мы и раньше ставили эксперименты, это было намного реже, да и результаты были не такими точными. Теперь же нам доступны и более сложные опыты.

Цифровые лаборатории делают обучение ребят более эффективным и углубленным. При этом посещать «Точки роста» ученики могут и после занятий. Такая возможность станет подспорьем для старшеклассников, выбравших для сдачи ЕГЭ по химии, биологии или физике.

– Прежде всего новое оборудование дает возможность повысить познавательный интерес к предметам и проводить профилирующее обучение и профориентационные занятия. На сегодняшний день выпускники образовательных учреждений к окончанию школы не могут определиться, чем бы им хотелось заниматься. Такая практика позволит решить эту проблему, – считает учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 6 Надежда Симакова.

Вместо рубанков роботы

Наверное, самые впечатляющие изменения с появлением «Точки роста» произошли в кабинетах технологии. Заходя в класс, вы больше не увидите привычные швейные машинки или столярные верстаки. Их место уверенно занял конструкторский стол, на котором школьники собирают и программируют роботов.

– Оснащенные по новым стандартам учебные кабинеты призваны расширить возможности ребят при обучении профессиям. На моих уроках они учатся совмещать различные технологии. Например, IT и производство автомобильного транспорта, – говорит учитель технологии МБОУ СОШ № 6 Светлана Назарова. – Конечно, это не привычные уроки технологии. Уже в этом году ребята удивлялись: «А где верстаки? Мы не будем строгать?» Я говорю: да, мы не пилим и не строгаем, мы идем в другом направлении.

С конструированием роботов многие из школьников впервые познакомились в этом учебном году. Но есть и ребята, для которых уроки технологии нового стандарта стали возможностью проявить свои умения и добиться новых высот в любимом хобби. К тому же «Точки роста» не ограничивают интересы школьников: учителя всегда готовы обсудить идеи и помочь ребятам в реализации их собственных задумок и проектов.

– Сейчас на трудах мы собираем, программируем и испытываем робота. Пока он умеет немногое: передвигаться, исполнять разные движения, выдавать определенные звуки, которые ему запрограммировали. Но со временем он будет модернизироваться, как и наши умения. Робототехникой я занимался и раньше, потому что это очень интересная наука будущего, – рассказал ученик 11-го класса Саша Горбач.

В ближайшее время подобные лаборатории откроются в Большом Камне, Партизанском, Анучинском, Тернейском и многих других районах края. Те же ученики, в чьих школах еще нет таких кабинетов, могут посещать соседние образовательные учреждения. Учителя готовы делиться опытом и проводить занятия для всех желающих.

Марина ЗУБКО

Фото Игоря ЕГОРОВА