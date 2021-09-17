Во Владивостоке заработал кружок настольных игр для незрячих Кружок настольных игр для незрячих людей начал работать во Владивостоке на базе городской организации Всероссийского общества слепых. Уже больше 20 человек попробовали свои силы в играх «Кварта», «Квиксо», «Патагон», «Ово», «Гобблет» и «Тайю».

«Бесплатные мероприятия проводятся в рамках социального проекта «Доступная игра», – рассказала руководитель социального проекта «Доступная среда» Светлана Кротенок. – Реализация такого нужного для инвалидов с нарушением органов зрения проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке администрации Владивостока. Участие в конкурсе социальных проектов позволило нам воплотить свои идеи и мечты в жизнь».

Как отметила Светлана Кротенок, игры адаптированы таким образом, что играть в них могут как незрячие, так и люди без инвалидности.

Активист Владивостокского общества слепых Татьяна Лапина поделилась своими впечатлениями: «Настольные игры очень интересны! А кроме того, полезны: они помогают развитию памяти, абстрактного и логического мышления, установлению новых нейронных связей и омоложению души. Благодарю организаторов кружка. Намерена и дальше играть и радостно общаться!»

Кто-то из гостей на первом занятии просто наблюдал за играющими, а кто-то оказался настолько азартным, что не мог уйти, не попробовав все игры.

Станислав Пичуев активно занимается настольным теннисом для слепых, но кружок настольных игр он также намерен посещать регулярно. «Любые игры всегда интересны, они помогают развитию – как физическому, так и интеллектуальному, – отметил Станислав. – Мне понравился тот набор игр, который был представлен, все они интересные, заставляют думать, логически мыслить».

В работе кружка может поучаствовать любой человек, имеющий инвалидность по зрению. Владивостокское общество слепых находится по адресу: ул. Прапорщика Комарова, 15. Необходима предварительная запись по телефону 240-81-03.

Сергей ПЕТРОВ

Фото c сайта vlc.ru