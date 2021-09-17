Юные гребцы привезли полную байдарку золота Приморцы успешно выступили в Казани, где на базе Центра гребных видов спорта прошла соревновательная программа первенства России и Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. В турнире приняли участие 350 спортсменов из 26 регионов страны.

Приморский край на соревнованиях представляли спортсмены отделения гребли Краевой спортивной школы олимпийского резерва Егор Борщ, Стас Горносталь, Владислав Дуда, Дмитрий Киселев, Евгений Козлов, Никита Леньшин, Иван Москвичев и Данил Филонов.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, на дистанции 500 метров в байдарке-двойке золото соревнований завоевали Егор Борщ и Иван Москвичев с результатом 1 минута 40,260 секунды, Данил Филонов и Евгений Козлов заняли шестое место, показав время 1 минута 46,027 секунды.

В соревнованиях байдарок-четверок команда Приморского края в составе Егора Борща, Стаса Горносталя, Данила Филонова, Евгения Козлова преодолела дистанцию 1000 метров с пятым результатом – 3 минуты 28,085 секунды.

В эстафете 4 по 200 метров шестое место с результатом 2 минуты 40,734 секунды заняли Владислав Дуда, Егор Борщ, Иван Москвичев и Стас Горносталь.

Также приморцы сумели пробиться в десятку лучших гребцов страны на байдарке-двойке на дистанциях 200, 1000 и 5000 метров. В соревнованиях на 200 метров седьмой результат показали Иван Москвичев и Егор Борщ, на дистанции 1000 метров седьмое место заняли Стас Горносталь и Данил Филонов, на 5000 метров Данил Филонов и Владислав Дуда стали пятыми.

Сергей ПЕТРОВ

Фото c сайта primorsky.ru.