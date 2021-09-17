Баскетболисты проиграли четыре матча подряд
Владивостокский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл «Новосибирску» на предсезонном турнире в Ижевске.
«Судьба упорного и напряженного матча решилась в концовке. Увы, фортуна улыбнулась сибирякам – 57:63», – сообщает пресс-служба приморского клуба.
«Динамо»: Тоноян – 9 очков (3 подбора, 2 передачи), Ситник – 10 очков (5 передач), Митюк – 11 очков (3 подбора).
Ранее в рамках турнира в Ижевске «Динамо» уступило иркутскому «Иркуту» (71:90), «Самаре» (70:86) и местному «Куполу» (73:88).