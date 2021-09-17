Разгром к юбилею Динамовцы Владивостока преподнесли своему тренеру «подарок»

14 сентября главный тренер футбольного клуба «Динамо-Владивосток» Сергей Бойко отметил свое 50-летие. В этот день команда играла выездной матч в первенстве третьей группы ФНЛ-2 и преподнесла наставнику неприятный подарок: «бело-голубые» разгромно проиграли в Белгороде.

Это было неожиданно. «Салют» звезд с неба не хватал и накануне на своем поле уступил аутсайдеру «Сахалину». А вот «Динамо» до сей поры не знало горечи поражений. Болельщики уверовали в бесконечные возможности своих земляков в чемпионате по футболу во второй лиге. В Белгороде приморских футболистов опустили с небес на грешную землю.

Хотя в начале поединка ничего не предвещало опасности. Дальневосточники со стартового свистка захватили инициативу. Уже на 8-й минуте голевую ситуацию создали Александр Васильев и Валерий Соломаха, однако голкипер хозяев с трудом справился с завершающим ударом гостей. Следом прошла еще одна классная атака приморцев, но с отличной позиции наш нападающий Руслан Гордиенко угодил в перекладину.

Ну а потом динамовцы упустили быструю контратаку белгородцев – 1:0. Пропустив, приморцы активизировались, но продолжили транжирить моменты. Хороший шанс сравнять счет под занавес первого тайма не использовал Валерий Соломаха.

После перерыва «Салют» сосредоточил усилия на сохранении победного счета и преуспел. На тотальный прессинг динамовцев хозяева отвечали редкими прорывами на сторону поля спортсменов из Владивостока. Такая тактика принесла им свои плоды на 70-й минуте – 2:0. А буквально перед финальным свистком хозяева дальним ударом из центра поля установили окончательный счет – 3:0.

«Динамо-Владивосток» при своих 20 очках остался на третьем месте. Зато «Салют» набрал 19 очков и вплотную приблизился к «бело-голубым». Два первых места удерживают саратовский «Сокол» (24 очка) и брянское «Динамо» (20).

Что касается следующего поединка наших земляков на домашнем поле со своим географическим соседом «Сахалином», то этот матч перенесен с 18 сентября на 7 ноября. А вот встреча 27 сентября в Южно-Сахалинске с островитянами состоится по расписанию.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Олега КОТОВА