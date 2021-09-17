Приморцам помогут с газом Новая мера социальной поддержки по газификации домов для отдельных категорий граждан появится в Приморском крае. По оценке специалистов, воспользоваться ею смогут более 2,3 тысячи семей. Это собственники, зарегистрированные по месту жительства во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне. Законопроект, разработанный по поручению губернатора Олега Кожемяко, одобрили на внеочередном заседании Законодательного собрания региона в четверг, 16 сентября.

Документ закрепляет категории граждан, которым полагаются меры социальной поддержки в этом сегменте. В списке:

1. Одиноко проживающие льготные категории граждан.

2. Семьи, имеющие в своем составе ветеранов Великой Отечественной войны или инвалидов 1-й группы.

3. Семьи со среднедушевым доходом ниже или равным величине прожиточного минимума (до 13963 рублей).

4. Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход не более двукратной величины прожиточного минимума (до 27926 рублей).

5. Семьи, имеющие среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума, но не более двукратной величины прожиточного минимума (от 13963 до 27926 рублей).

Выплаты предоставляются однократно в размере:

100 % стоимости выполненных работ, но не более 155000 рублей – лицам, указанным в пунктах 1-3;

80 % стоимости выполненных работ, но не более 124000 рублей – лицам, указанным в пункте 4;

50 % стоимости выполненных работ, но не более 77500 рублей – лицам, указанным в пункте 5.

Как отметила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая, выплаты предназначены для оплаты подключения жилых домов к сетям.

«Это в том числе разработка проектной документации, монтаж внутридомового газового оборудования, пусконаладочные работы и технологическое присоединение жилых домов к сетям газораспределения, а также приобретение внутридомового газового оборудования», – уточнила глава ведомства.

По оценке министерства, расходы краевого бюджета на новую меру социальной поддержки составят 288 миллионов рублей.

«В связи с тем, что догазификация запланирована на конец 2021 года, выплатой на подключение домовладений к газовым сетям приморцы смогут воспользоваться в следующем году», – информируют в социальном ведомстве.

Как утверждают специалисты, нынешний этап программы газификации – первый. В дальнейшем список муниципалитетов-участников расширится.

Евгений СИДОРОВ