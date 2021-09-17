Лыжня зовет и без снега Лыжероллерная трасса открыта в селе Дмитриевка. Теперь лыжникам не придется ждать зимы. Длина трассы составляет один километр, а ширина – шесть метров. Эти параметры отлично подходят для тренировок. Покрытие на сегодняшний день сделано из бетона, но в будущем его планируется заменить на асфальтовое.

На открытие трассы приехали представители из разных уголков края. После торжественной церемонии открытия губернатор края Олег Кожемяко вручил благодарственные письма тем людям, благодаря которым в Черниговском районе появилась лыжероллерная трасса.

Среди награжденных – глава Черниговского муниципального района Кирилл Хижинский, тренер-преподаватель отделения лыжных гонок местной детско-юношеской спортивной школы Петр Хижняк и командир 18-го штурмового авиационного полка «Нормандия – Неман» полковник Сергей Легаев. Также благодарности получили представили различных предприятий. Глава края тоже принял участие в первом забеге по новой трассе, а после, как и каждый преодолевший дистанцию, получил медаль.

Евгений СИДОРОВ

Фото c сайта primorsky.ru