Приморская ГРЭС станет новее и мощнее В ближайшие годы крупнейшую электростанцию Приморья продолжат модернизировать. О перспективах развития энергокомплекса рассказал губернатор края Олег Кожемяко во время встречи с энергетиками и угольщиками Пожарского района.

На станции уже отремонтировали два энергоблока, еще на одном ведутся работы. Компания значительно увеличила расходы на эти цели, однако масштабная модернизация ГРЭС стартует с апреля 2022 года. За три года ремонт пройдет на всех девяти энергоблоках станции, турбинах, другом оборудовании. Эти мероприятия позволят значительно увеличить мощности ПримГРЭС по выработке электричества.

Обновление ждет и Лучегорский угольный разрез. Именно на добываемом здесь топливе работает Приморская ГРЭС. Поступает новая техника, в том числе многотонные БелАЗы, создается отдельный участок для ремонта подвижного состава, включая тепловозы. Такое техперевооружение даст возможность увеличить добычу угля с 3,6 до 5 миллионов тонн в год к 2024 году.

«Вместе с тем нужно больше уделить внимания социальным вопросам, благоустройству района, улучшению коммунальной инфраструктуры. По этим направлениям продолжим совместную работу с местными властями, градообразующими предприятиями», – обозначил губернатор.

Отвечая на вопросы жителей муниципалитета, глава Приморья сообщил, что в Лучегорске планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс – сейчас будет разрабатываться проектно-сметная документация под объект. Также приведут в порядок и местные стадионы, продолжатся ремонт и установка спортивных и детских площадок, обновление дворов. За два года в Пожарском районе появилось более 30 таких объектов. Будут строить на территории и арендное жилье.

– Год был непростой для экономики, но мы старались максимально сохранить финансирование социальной сферы, программ благоустройства в муниципалитетах. И сейчас, когда ситуация выравнивается, будем направлять на эти важные направления больше средств, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Сергей ПЕТРОВ

Фото c сайта primorsky.ru