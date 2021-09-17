Бюджетников поселят в арендном жилье Более 100 арендных квартир сдали для сотрудников бюджетной сферы в микрорайоне Радужный в Уссурийске. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил ключи новоселам в четверг, 16 сентября.

В двух домах первой очереди, расположенных на Тенистой аллее, 2 и ул. Облачной, 1, будут жить работники здравоохранения, образования, культуры, спорта, сотрудники силовых структур, муниципальных предприятий, молодые специалисты. Всего сдано 114 квартир арендного жилья.

Олег Кожемяко поздравил новоселов и вручил им ключи от нового жилья.

– Объемы строительства арендного жилья будем увеличивать. Потребность в нем есть и в Дальнереченске, и в Лучегорске. Отмечу, что квартиры уже сдаются с ремонтом, коммунальные платежи меньше. Через полгода квартиру можно оформить по «Дальневосточный ипотеке», – подчеркнул глава Приморья.

После торжественной церемонии Олег Кожемяко пообщался с новоселами за чашкой чая.

Вторую очередь – еще 114 квартир в микрорайоне Радужный – сдадут в конце текущего года.

Напомним, что арендное жилье строится в крупных городах Приморья – Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске. Квартиры предоставляются работникам бюджетной сферы по ставке ниже рыночной на 50 % с правом последующего выкупа по себестоимости. В 2022 году планируется сдать 1,6 тысячи арендных квартир.

Сергей ПЕТРОВ

Фото c сайта primorsky.ru.