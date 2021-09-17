Первоклассник из Владивостока стал лауреатом Всероссийского конкурса Ученик первого класса школы № 28 Владивостока Андрей Михалев получил диплом лауреата Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». Его работа вошла в число лучших на федеральном этапе конкурса.

Первоклассник из Владивостока стал лауреатом Всероссийского конкурса детского рисунка на тему экологии.

Церемония награждения состоялась на школьной линейке, диплом ученику вручила директор образовательного учреждения Светлана Соколова.

Как заявили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, на момент участия в конкурсе Андрей был еще воспитанником детского сада № 154, а сегодня он уже первоклассник, который с начала своей школьной жизни стал примером не только для одноклассников, но и для всех учащихся школы.

«Участие в конкурсе помогает сформировать в ребенке ценностное отношение к природе, растительному и животному миру. Каждый рисунок напоминает как детям, так и взрослым о необходимости сохранения, охраны и спасения природы родного края», – уверены в управлении.

Всероссийский конкурс «Эколята – друзья и защитники природы» проводится ежегодно в двух возрастных категориях: «Эколята-дошколята» – для воспитанников детских садов и «Эколята» – для учащихся начальных классов.

В рамках регионального этапа работа Андрея Михалева «Последствия ледяного дождя» заняла первое место среди 380 работ детей из 19 районов Приморского края.

Юрий ИВАНОВ

Фото c сайта vlc.ru