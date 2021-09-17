В крае увеличат размеры социальной помощи Компенсационные выплаты малоимущим приморцам увеличатся в 2022 году. Соответствующие изменения в краевой закон внесены на заседании Законодательного собрания.

По информации министерства труда и социальной политики Приморья, с 1 до 3 тысяч рублей увеличится компенсационная выплата в связи с приобретением жизненно необходимых товаров и лекарственных средств по рецептам врача.

«Выплата полагается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», – уточняют в ведомстве.

В случае смерти члена малоимущей семьи размер выплаты увеличится с 3 до 5 тысяч рублей.

Как пояснили специалисты, выплаты действуют с 2006 года. С учетом инфляции и повышения цен на жизненно необходимые товары и лекарственные средства, на расходы, связанные со смертью, возникла необходимость в увеличении их размера.

В проекте закона Приморского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на предоставление государственной социальной помощи предусмотрено чуть более 7 миллионов рублей.

Сергей ПЕТРОВ