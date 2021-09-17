ВПОПАТ-1 будет работать по науке Владивостокский перевозчик присоединился к национальному проекту «Производительность труда»

Снизить потери, процент незавершенного производства и повысить выручку – современный вектор развития открывает для себя владивостокский перевозчик МУП «ВПОПАТ-1».

Оказывать услуги общественного транспорта мало – надо делать это с умом, безопасно, экономно и рационально использовать возможности машин и персонала, тогда и прибыль будет больше, и пассажиры будут довольны. 15 сентября в цехе предприятия состоялось стартовое совещание, на котором гостям и сотрудникам представили проект по внедрению технологий бережливого производства.

Приветствовала это начинание и подчеркнула значение предприятия для ежедневной жизнедеятельности Владивостока министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

«Хочу выразить благодарность вашему коллективу и его руководителю за решимость. Вы очень важны для города и для края, потому что оказываете услуги жителям. Осознание того, что производство необходимо улучшать, – первый шаг к тому, чтобы сокращать неэффективные расходы. От банального оформления документов маршрутизации до мойки автобусов – на каждой стадии присутствуют потери, и этот проект – шанс выявить их и устранить. Одно только сокращение потерь дает рост производительности в 25 %», – отметила министр.

Повысить производительность труда, найти скрытые резервы и научиться извлекать пользу из любого движения персонал МУП «ВПОПАТ-1» учит Региональный центр компетенций. За воплощением замысла следят руководители проектов – люди с большим опытом производственной работы, обученные и сертифицированные Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда.

Соглашение между РЦК и МУП «ВПОПАТ-1» было подписано 24 августа, и уже 1 сентября на предприятии закипела работа. К настоящему моменту уже создана рабочая группа, участники которой прошли обучение под руководством тренера РЦК. Пилотный поток был выбран непростой – выполнение муниципального заказа по перевозке пассажиров во Владивостоке. О важности проекта для предприятия рассказал директор МУП «ВПОПАТ-1» Руслан Самигуллин.

«Мы стали участниками национального проекта «Производительность труда». С помощью Регионального центра компетенций, надеюсь, пройдем этот путь достойно, и наше предприятие поставят в пример другим перевозчикам. Прежде всего хотим не только оптимизировать процессы на предприятии, но и показать, что населению будем предоставлять исключительно качественные услуги. С помощью РЦК мы хотим снизить себестоимость наших услуг и обучить каждого нашего сотрудника тому, чтобы он принес пользу всему предприятию», – обозначил он.

Для РЦК проект будет завершен через полгода. Для МУП «ВПОПАТ-1» все только начнется – спустя шесть месяцев сотрудники предприятия смогут самостоятельно реализовывать проекты по оптимизации потоков.

Напомним, что основная цель национального проекта «Производительность труда», утвержденного майским указом президента РФ Владимира Путина, – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже чем на 5 % в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. К настоящему времени в Приморье к этому нацпроекту присоединилось более 20 предприятий.

Евгений СИДОРОВ

Фото c сайта vlc.ru