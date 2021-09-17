Вакцинированные уже в выигрыше 91870 жителей Приморья зарегистрировались на розыгрыш ценных призов на Региональном портале госуслуг на 16 сентября.

Претендовать на жилищные и автосертификаты могут граждане, завершившие иммунизацию от COVID-19. Регистрация открыта до 20 сентября.

Напоминаем, что участвовать в розыгрыше сертификатов на квартиры и машины могут граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап – в случае с вакциной «Спутник Лайт») до 15 сентября в Приморье.

Розыгрыш пройдет 25 сентября, в прямом эфире телеканала «ОТВ-Прим».

Между тем подведены итоги первого розыгрыша призов среди россиян, которые прошли весь цикл вакцинации от коронавируса. Данный розыгрыш проводят Минфин, Минздрав и Минцифра. Всего на это мероприятие выделено 100 миллионов рублей.

15 сентября были определены первые 500 победителей лотереи. Эти люди получат по 100 тысяч рублей.

Чтобы стать участником розыгрыша, не нужно нигде регистрироваться и никуда обращаться. В розыгрыше участвуют все россияне, которые до 1 сентября прошли полный цикл вакцинации, данные об этом зафиксированы в сервисе «Госуслуги». Соответственно, номера сертификатов этих людей автоматически участвуют в розыгрыше.

Всего будет объявлено 1000 победителей. Соответственно, еще осталось выявить 500 победителей. Второй тираж будет проведен 14 октября 2021 года.

Номера сертификатов победителей можно узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Но помните, что все вакцинированные граждане уже в выигрыше в любом случае. Главным призом для ответственных россиян стало здоровье, а то и жизнь.

Евгений СИДОРОВ