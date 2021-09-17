Люби меня по-якутски Во Владивостоке начинаются гастроли Государственного академического Русского драматического театра им. А. С. Пушкина Республики Саха (Якутия)

Это знаменательное событие как для поклонников театрального искусства в Приморье, так и для труппы театра из Якутска, старейшего на Дальнем Востоке.

Во Владивостоке на сцене Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького стартуют гастроли Государственного академического Русского драматического театра им. А. С. Пушкина Республики Саха (Якутия).

Театру с северного берега реки Лены, одному из мощных духовных и культурных центров столицы Республики Саха, в этом году исполнилось 130 лет. Это его первые гастроли во Владивостоке, состоявшиеся в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ.

Фура им в помощь

Александр Лобанов, художественный руководитель и директор театра, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), называет эту поездку исторической. И еще возможностью познакомиться с театрами и публикой Дальнего Востока.

Репертуар, с которым театр приехал в Приморье, разнообразен и рассчитан на широкую зрительскую аудиторию. За 11 гастрольных дней, с 19 по 30 сентября, приморские зрители увидят сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого, повесть для театра «Капитанская дочка» Александра Пушкина, комедии «Тетки» А. Коровкина и «Слишком женатый холостяк» Р. Куни, музыкально-драматический спектакль «Я буду ждать, даже если вы не придете…» А. Ячичурова, хронику любви, жизни и подвига «Два берега одной Победы» В. Федорова, инсценировку повести Александра Куприна «Яма», поставленную в жанре ресторанного романса. В День тигра, 25 сентября, театр покажет в Уссурийске комедию «Тетки».

– Это те спектакли, на которых у нас всегда много народа. Наши спектакли для всех. Когда вы приходите в ресторан, то так или иначе найдете блюдо, которое вам подойдет. Поэтому я надеюсь, что приморским зрителям и гостям Владивостока будет интересно и им захочется попробовать все. Хочу подчеркнуть, что постановки нашего театра участвовали в фестивале «Театральный Олимп» в Сочи, где взяли приз зрительских симпатий. Впервые в истории после показа не было ни одного голоса против, – рассказал корреспонденту «В» Александр Лобанов, выпускник первого выпуска Якутского филиала Школы-студии МХАТ.

Необходимо добавить, что вместе с труппой прибыла огромная фура, до отказа забитая декорациями, бутафорией, костюмами, оборудованием для музыкальной постановки. Поэтому приморским зрителям гарантировано красочное зрелище на всех спектаклях.

Наше кредо – качественная работа

У Государственного академического Русского драматического театра им. А. С. Пушкина из Якутска очень интересная история. Театр сформировался из маленького кружка любителей музыки и литературы, созданного в 1863 году. В 1891 году его переформировали в Любительский русский драматический театр. В этом же году 10 мая его устав утвердил министр внутренних дел Российской империи Александр Горемыкин. Именно эту дату считают днем рождения Русского драматического театра в Якутии.

Первыми членами театрального кружка были учителя, медицинские работники, чиновники, казаки, домохозяйки и другие любители литературы и искусства. Они играли драматические произведения и выступали с постановками музыкальных произведений, которые организовывали любители сольного и хорового пения. С годами коллектив театра менялся, тем не мене на сцене всегда транслировались общечеловеческие ценности: семья, дружба, добро и зло, любовь к Родине.

Напомним, что в начале сентября во Владивостоке в рамках культурной программы VI ВЭФ с успехом прошли Дни якутского кино, где демонстрировались фильмы, в которых снимались актеры Государственного академического Русского драматического театра им. А. С. Пушкина из Республики Саха (Якутия). Сегодня в числе ведущих актеров театра его худрук называет Дмитрия Трофимова, Дмитрия Юрченко, Степана Федоренко, Владислава Мичурина, Илью Данилевского, Евгения Кузьмина.

– Мы самый посещаемый театр республики, – с явной гордостью говорит Александр Лобанов. – Чем его спектакли доступнее, тем они вкуснее для зрителя. Наше кредо – всегда работать качественно. Актер, выходя на сцену и сходя с нее, должен испытывать удовлетворение от того, как он отработал. Если это произошло, все отлично, значит, и зритель хорошо оценил его труд. Бывает, что что-то не получилось, и это нормально. Но мы всегда стараемся работать на высоком уровне с максимальной отдачей для удовольствия зрителей. Иначе зрители в театр не пойдут. Нас очень радует, когда мы думаем, что уже ничем не можем удивить. Но выходим на сцену, видим и слышим восторженную реакцию зала и понимаем, что театр становится выше уровнем. И зрительский интерес к нам тоже растет. Это лучшая оценка нашей работы.

Продолжение следует…

На вопрос, есть ли у него волнение перед началом гастролей, Александр Лобанов признается, что в данной ситуации нельзя быть спокойным на 100 процентов.

– Определенное волнение, конечно, есть перед новой площадкой и новым зрителем. Но я знаю, что у вас в дальневосточной столице есть театры и любители театров, поэтому это воодушевляет. У нас есть огромный опыт за плечами и профессионализм. Я знаю наш коллектив, знаю его самоотдачу. Наши артисты всегда самоотверженно работают, особенно на гастролях. И я думаю, что все будет хорошо. Все зависит от головы. Если вы для себя решаете, что все будет хорошо, будете работать на позитиве, ставить цели, то все будет спокойно решаться по мгновению. Это наш подход, – убежденно говорит худрук Лобанов.

Он также надеется, что первые гастроли его театра во Владивостоке будут иметь продолжение:

– С театром имени Горького мы начинаем новые дружеские отношения. Это первые шаги, которые приведут к долгой интересной дружбе и взаимоотношениям между нашими театрами и нашими городами. У нас уже прошло знакомство с руководством вашего театра, мы нашли взаимопонимание. Надеемся, что скоро будем встречать театр имени Горького у нас в Якутске. Это новая страница в истории и для нас, и для вас. Мы живем на одной земле, в одной стране, и замечательно, что мы можем формировать дружеские отношения. И это здорово.

Как говорится, продолжение следует.

Яна ЯКУБИЧ

Фото предоставлено дирекцией Государственного академического Русского драматического театра им. А. С. Пушкина из Республики Саха (Якутия)