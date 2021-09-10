Приморье лидирует по объемам «ДВ-ипотеки» Новую статистику о ходе реализации льготной ипотеки в ДФО представила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственная Минвостокразвития. По данным КРДВ, по программе «Дальневосточная ипотека» гражданами получено 2 тысячи кредитов с целью строительства собственного дома.

Общая сумма средств, выданных банками по заявкам на индивидуальное жилищное строительство, составила без малого 8,7 млрд рублей. Средняя сумма кредита на ИЖС по округу составляет 4,27 млн рублей. По количеству поданных заявок и выданных кредитов на строительство жилья тройку лидеров в регионе составляют Республика Саха (Якутия), Приморский край и Хабаровский край.

«С декабря 2019 года более 8 % кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» выданы гражданам с целью строительства собственного дома, – прокомментировал заместитель директора департамента реализации проекта «Дальневосточная ипотека» социального блока Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин. – Всего, по данным КРДВ, в целом на сегодня по программе «Дальневосточная ипотека» выдано 24,5 тысячи кредитов на общую сумму 93,3 млрд рублей. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,8 млн рублей. Лидирует по количеству и объему выданных кредитов Приморский край, где с начала программы «ДВ-ипотеки» выдали почти 7 тысяч кредитов на общую сумму 28,6 млрд рублей».

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»