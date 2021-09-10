Безвозмездно – не значит без обязательств Дальневосточный гектар – что, где, когда и сколько?

В августе текущего года был серьезно расширен перечень регионов, в которых гражданам РФ может быть безвозмездно предоставлен земельный надел для личных целей или предпринимательской деятельности – по аналогии с дальневосточным гектаром.

Это хороший повод напомнить о правилах и новациях программы, которая успешно работает с 2016 года.

На самые актуальные вопросы о бесплатных гектарах ответили специалисты Управления Росреестра по Приморскому краю.

– В каких районах ДФО и Арктики можно получить земельный участок?

– С 1 июня 2016 года у россиян появилась возможность подать заявление на получение в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской АО, Амурской, Сахалинской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутия), Чукотском АО. С 1 августа 2019 года можно подать заявление на получение в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края.

С 1 августа 2021 года территория действия закона «О дальневосточном гектаре» расширена и граждане могут подать заявление на получение в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях Республики Карелия, Республики Коми, Красноярского края, Архангельской области, Мурманской области, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО.

– Кто может подать заявление о предоставлении земельного участка?

– Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ, а также участник государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

При этом до 1 февраля 2022 года земельные участки, расположенные на территориях Республики Карелия, Республики Коми, Красноярского края, Архангельской области, Мурманской области, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО, предоставляются в безвозмездное пользование только гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ или соответствующего муниципального образования.

– Сколько участков и какой площади может получить заявитель?

– Земельный участок в безвозмездное пользование предоставляется гражданину РФ однократно. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 тысяч кв. метров), но может быть меньше указанного размера.

– Возможна ли подача коллективного заявления?

– Да, возможна. При этом надо учитывать, что площадь земельного участка, предоставляемого в безвозмездное пользование на основании заявления, поданного несколькими гражданами, рассчитывается исходя из принципа не более одного гектара на каждого гражданина.

– Для каких целей можно использовать дальневосточный гектар?

– Земельный участок можно использовать для любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Например, для занятия сельским хозяйством (создание фермерского хозяйства, разведение скота, пчеловодство, выращивание овощей, ягод и фруктов и их переработка). Или для осуществления иной предпринимательской деятельности (за исключением лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы), использования под сад, огород, дачу, строительства жилого дома, хозяйственных зданий, строений, сооружений.

– Нужно ли отчитываться об использовании полученного дальневосточного гектара?

– Да, гражданину необходимо в течение трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком представить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка – лично или почтовой связью или в электронной форме с использованием ФИС «На Дальний Восток». Непредставление декларации в установленный срок является основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного, лесного законодательства федеральными органами государственной власти, осуществляющими земельный надзор.

Если по итогам данной проверки будут выявлены нарушения земельного, лесного законодательства и гражданин не устранит их в установленный контрольным органом срок, уполномоченным органом будет принято решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собственность или в аренду.

Справка

За период действия федерального закона о дальневосточном гектаре в Приморском крае принято 17287 решений о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков и 15243 решения о государственной регистрации договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»