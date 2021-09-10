Владивосток готовят к зимним холодам Заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному сезону-2021-2022 состоялось в среду, 8 сентября, в администрации Владивостока. Рабочую встречу с представителями профильных управлений мэрии и ресурсоснабжающих организаций провел заместитель главы администрации города Тарас Фищук.

В ходе заседания специалисты отметили, что подготовка к предстоящему отопительному периоду идет в плановом порядке. Так, к зиме на 100 % готовы учреждения культуры и спорта, учреждения образования – на 86 %. Продолжается подготовка к зиме жилищного городского фонда. На сегодняшний день степень готовности многоквартирных домов составляет 83 %, а это 3168 домов.

Представители Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго сообщили, что все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному периоду проходят по графику, плановые работы должны завершиться до 15 октября. Полностью подготовка к отопительному сезону завершится получением общегородского паспорта готовности.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА