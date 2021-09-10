Пенсионеры получают «президентскую» выплату 332,2 тысячи приморцев в первые дни сентября получили выплаты в 10 тысяч рублей. Всего дополнительную поддержку из федерального бюджета направят около 536 тысячам жителей края.

Как сообщили в региональном Отделении Пенсионного фонда России, первыми выплату получили граждане, которым пенсии доставляются через кредитные организации. Тем, кто выбрал почтовые отделения, единовременная выплата поступит по существующему графику доставки пенсии.

Напомним, что указ о дополнительной поддержке пенсионеров подписал 24 августа президент России Владимир Путин. Согласно документу право на выплату имеют все категории получателей пенсий, в том числе работающие пенсионеры, силовики, получатели пенсии по потере кормильца, по инвалидности.

В министерстве труда и социальной политики напоминают, что ряд выплат для пенсионеров предусмотрены краевым законодательством. Это единовременная выплата в размере 1 тысячи рублей, единовременная выплата в 6 тысяч рублей пенсионерам с низким достатком.

Около 82 тысяч неработающих пенсионеров, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в Приморье, получают региональную доплату к пенсии.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА