Приморцы распробовали «Спутник Лайт» Принять участие в розыгрыше ценных призов смогут жители Приморья, которые до 15 сентября успеют завершить вакцинацию от COVID-19. Привиться можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», которую выбирает все больше людей.

По словам специалистов департамента информационной политики ПК, участвовать в розыгрыше и претендовать на ценный приз могут граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап в случае с вакциной «Спутник Лайт») до 15 сентября в Приморье. К 8 сентября попытать удачу решили уже 75,1 тысячи человек, или почти каждый пятый вакцинированный житель края.

«Те, кто еще не привился, но желает принять участие в жеребьевке, могут провакцинироваться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» до 15 сентября – именно такие сроки установлены положением о розыгрыше. Мы видим, что ежедневно спрос на этот препарат растет. Например, за прошедшие сутки им привились 668 человек», – подчеркивают в ведомстве.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА