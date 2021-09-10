В школах будут не только учить, но и воспитывать Уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ольга Романова поддержала решение об обязательной реализации программ воспитания в школах. Соответствующий закон вступил в силу с нового учебного года.

За данную инициативу ранее неоднократно выступала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Региональный омбудсмен подчеркнула, что закон о закреплении воспитательной функции за образовательными организациями ждали очень давно.

– Внесение дополнений в федеральный закон об образовании – это долгожданное решение. Все споры относительно того, кто несет ответственность за воспитание юного гражданина, за формирование в нем полноценной личности с устойчивыми нравственными и жизненными ценностями, прекращены. Законы Российской Федерации четко формулируют, что воспитание ребенка – это не только задача его родителей или законных представителей, но и профессиональная обязанность специалистов сферы образования, – заявила Ольга Романова.

Она также отметила, что очень важно, чтобы люди, окружающие ребенка на разных этапах взросления, понимали, что так или иначе влияют на развитие и становление его личности, и действовали сообща, прививая ему чувство любви к Родине, понимание настоящих ценностей.

Напомним, что ранее федеральный детский омбудсмен и многодетная мать Анна Кузнецова также поддержала предложение главы Минпросвещения РФ о закреплении за школами воспитательной функции. Позже его одобрил президент России Владимир Путин.

– Процесс воспитания в школах нужно направлять. Важно определить, как гармонично организовать этот процесс, какой результат мы хотим получить. И ни в коем случае не оставлять педагога один на один с этими вызовами и задачами. Необходимо создавать условия, при которых у учителей появятся время и ресурсы для воспитательной работы. Кроме того, нужно пересмотреть подходы к оценке школ, учитывать не только число медалистов, но и все компоненты, включая воспитание, – подчеркнула Анна Кузнецова.

Важным условием эффективной воспитательной работы в школах, по ее мнению, является безопасность детей, создание комфортной среды для учеников. Для этого важно подключить все ресурсы, которые есть в образовательных организациях, чтобы заниматься профилактикой и «лечением» конфликтных ситуаций на ранних стадиях, а не после того, как произошло ЧП.

Уполномоченный уверена, что закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования может помочь в решении проблемы буллинга и травли детей в социальных сетях.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА