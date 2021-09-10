За Артемом открыли новую авторазвязку На автомобильной дороге Владивосток – Находка – порт Восточный закончено строительство развязки в районе поселка Силинского. В открытии объекта в среду, 8 сентября, принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, развязка является одним из этапов строительства современной скоростной автодороги, которое ведет ООО «Трансстроймеханизация». Новый путепровод состоит из двух уровней с раздельными пролетными строениями и рассчитан под каждое направление движения: Владивосток – Артем и поселок Силинский. Благодаря этой развязке появилась возможность проехать к бухте Лазурной, аэропорту, а с открытием новой трассы – и по направлению на Находку.

– Объект сложный, пришлось применять много технических решений, выполнен большой объем строительных работ, – пояснил министр транспорта Приморского края Виктор Свяченовский.

Олег Кожемяко пообщался с дорожниками и поздравил их со сдачей объекта.

– Спасибо вам за сданный участок! Он важен не только для жителей Силинского, но и для всего края. Это важная часть будущей трассы на Находку, – обратился к строителям губернатор. Также он вручил благодарственные письма сотрудникам компании.

После торжественной церемонии Олег Кожемяко осмотрел другие участки строящейся трассы, в том числе проблемные. Руководитель дальневосточного филиала ООО «Трансстроймеханизация» Вадим Куринский доложил о вариантах решения борьбы с оползнями и просадками грунтов. Также губернатор проинспектировал строительство мостов в районе Фокино на действующей находкинской дороге. По информации АО «СПЕЦСУ», занимающегося сооружением мостовых переходов на этих участках, на следующей неделе будет открыто движение по мосту на 86-м километре.

– Проезд откроем, параллельно продолжим благоустройство территории возле него. Работаем еще на трех мостах в этом направлении, два из которых завершим этой осенью, – уточнил генеральный директор компании Иван Зайченко.

Олег Кожемяко высоко оценил работу дорожных организаций, работающих на краевых магистралях, подчеркнув, что в последующие годы темпы дорожного строительства и ремонта в Приморье сохранятся на высоком уровне.

Отдел новостей «В»

Фото Ивана ДЯКИНА/primorsky.ru