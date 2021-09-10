«Ведь в чаек вселяются души погибших друзей» В начале сентября на Корабельной набережной Владивостока состоялось торжественное открытие памятного знака в честь героизма моряков-тихоокеанцев, погибших в сражении в Цусимском проливе 14–15 мая (27–28 мая по новому стилю) 1905 года во время Русско-японской войны.

На гранитном постаменте стилизованы морские волны и сидящие на них чайки. Ведь еще Александр Розенбаум в своей песне «По первому сроку» в 2014 году спел:

Уж так повелось, что матрос на вершине печали

Натянет фланельку, которой нет в мире белей.

Поэтому так берегут моряки белых чаек,

Ведь в чаек вселяются души погибших друзей.

В Цусимском сражении 116 лет назад российский флот потерял 21 боевой корабль и вспомогательное судно, 5045 человек убито или утонуло, 803 ранено, 6016 взято в плен. Потери Японии намного скромнее: 3 корабля, 117 моряков погибло и 538 ранено. Бою предшествовал длительный изнуряющий переход 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского с Балтики на Дальний Восток. Несмотря на героизм, проявленный русскими моряками, безоговорочную победу в сражении одержала более сильная по составу и лучшая в оснащении японская эскадра. К сожалению, с нашей стороны в той войне победы на море одерживал только Владивостокский отряд крейсеров…

В церемонии приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, представители ветеранских и общественных организаций, курсанты учебных заведений. Под звуки военного оркестра участники возложили хвойную гирлянду и живые цветы к памятному знаку, после чего состоялся митинг по случаю открытия памятника на площадке 30-го причала.

Мемориал создан по инициативе и на средства приморских предпринимателей. Кстати, он является репликой памятника, ранее установленного в японской префектуре Фукуока на острове Оосима. Подобное сооружение хотят установить и жители Республики Корея. Они готовы это сделать на берегу Корейского пролива неподалеку от острова Цусима.

Справка «В»

Цусимское сражение – крупнейшее сражение на море в ходе Русско-японской войны 1904–1905 гг. Оно состоялось 27 мая (14 мая по старому стилю) 1905 года в Цусимском проливе.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества

Фото автора