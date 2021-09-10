От приморцев ждут советов по развитию территорий Жителей Приморского края – в первую очередь тех, кто проживает в ветхом и аварийном жилье, – приглашают обсудить законопроект «О мерах по реализации закона «О комплексном развитии территорий в Приморском крае», размещенный на региональном портале оценки регулирующего воздействия правовых актов.

Как уточнили в министерстве экономического развития региона, комплексное развитие территорий (КРТ) – это деятельность, в которой участвуют органы власти, инвесторы, правообладатели объектов недвижимого имущества.

«В рамках такого развития осуществляется подготовка документации по планировке территории, снос, реконструкция не отвечающих современным требованиям аварийных, ветхих, морально устаревших объектов капитального строительства. Одновременно – расселение правообладателей квартир из старых домов и строительство новых многоквартирных домов, объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры», – рассказали в ведомстве.

При этом предусматриваются определенные требования к территории, в отношении которой может быть принято решение о КРТ. Не менее 50 % такой территории должны занимать земельные участки, на которых находится аварийное или иное жилье, подлежащее сносу, реконструкции на основании адресной программы, самовольные постройки либо промышленная зона. В проект адресной программы могут быть включены только такие дома, в которых две трети собственников и нанимателей поддержали такое решение, в том числе на общих собраниях.

Отдел новостей «В»